huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Furia Trump contro Merkel e alleati Nato. 'La pazienza sta per finire' - alanfriedmanit : RT @HuffPostItalia: Furia Trump contro Merkel e alleati Nato. 'La pazienza sta per finire' - HuffPostItalia : Furia Trump contro Merkel e alleati Nato. 'La pazienza sta per finire' - ciulia_ : @federicacaladea Davvero. A furia di imitare Trump qua si sono dimenticati che non siamo in una serie TV americana. -

(Di martedì 3 luglio 2018) Donaldva all'attacco deglidella, accusandoli di non spendere abbastanza per la difesa e di approfittarsi degli Stati Uniti anche su questo terreno, come sul fronte delle politiche commerciali. "Ladegli Stati Uniti sta per", minaccia il presidente americano, con un durissimo affondo a una settimana dal summit di Bruxelles dell'Alleanza Atlantica. Non solo, visto che sempre la prossima settimana si svolgerà l'attesissimo vertice di Helsinki tra il presidente americano e lo 'zar' del Cremlino Vladimir Putin. Con quest'ultimo più che mai interessato - secondo molti osservatori - a dividere i Paesi occidentali.La tirata d'orecchie di- riporta il New York Times - è contenuta in una serie di lettere inviate nel corso dell'ultimo mese ai leader di alcuni Paesi, tra cui la cancelliera tedesca Angela. In quest'ultima missiva ...