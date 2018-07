Free2Move - A Parigi con 500 elettriche Citroën e Peugeot

quattroruote

: Senza aspettare di sapere chi sarà l'erede di #Autolib a #Parigi, @GroupePSA conferma che entro fine 2018 partirà n… - Auto21news : Senza aspettare di sapere chi sarà l'erede di #Autolib a #Parigi, @GroupePSA conferma che entro fine 2018 partirà n… -

(Di martedì 3 luglio 2018) Il gruppo PSA, tramite il brand, si sta preparando per lanciare un nuovo carsharing a zero emissioni che porterà sulle strade di500dei marchi. Futuro condiviso. Con oltre un milione di clienti in 10 Paesi e una flotta di 65 mila veicoli,punta a inaugurare il nuovo servizio di mobilità condivisa nell'ultimo trimestre di quest'anno con l'idea di ampliare ulteriormente il numero di vetturenella capitale francese nei mesi successivi al lancio. L'obiettivo del gruppo transalpino, annunciato già nel 2016 con la presentazione del piano strategico Push to Pass, è quello di diventare un punto di riferimento nel mondo della mobilità sostenibile, proponendosi come fornitore di servizi.