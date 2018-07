Francesco Totti ed Ilary Blasi protagonisti di una sit-com in stile Casa Vianello?

Una sit-com su Francesco Totti e Ilary Blasi : dopo "Casa Vianello" arriva "Casa Totti" : Ilary Blasi e Francesco Totti sarebbero pronti a raccogliere l'eredità degli indimenticabili Sandra e Raimondo. Secondo alcune indiscrezioni, riportate dal settimanale Chi, la nota coppia è porterà in video la propria quotidianità, in stile "Casa Vianello".La sit-com sulla famiglia Totti è un progetto in via di definizione che potrebbe trasformarsi in un'idea vincente. A occuparsene, sempre secondo quanto ...

Francesco Totti e Ilary Blasi progettano la sit-com "Casa Totti" : il retroscena : Pronti a "spiare" dla buco della serratura di casa Totti? Sul numero di Chi in edicola domani una clamorosa anticipazione: i rumors raccolti dal settimanale diretto da Alfonso Signorini rivelano che

“Che ricordi!”. Francesco Totti e Ilary Blasi a Mykonos : notato ‘quel’ dettaglio? I fan più attenti sì ed è subito nostalgia : Una foto social, evento raro se si considera che i colleghi della coppia in questione ne pubblicano molte di più, che ha scatenato due diverse ondate di commenti. Una per lei, Ilary Blasi, una per lui, Francesco Totti. A postare lo scatto è stato il Capitano – perché anche se ha lasciato il calcio giocato più di un anno fa per i tifosi giallorossi resta tale -, con questa didascalia: “Bye bye Mykonos”. La coppia, amatissima e ...

L’epic fail di Francesco Totti che imbarazza Ilary : Regola numero uno di quando sei in vacanza, ma non vuoi farlo sapere: resistere alla tentazione di postare foto sui social. Francesco Totti non ce l’ha fatta, e ha pubblicato su Instagram una bella foto di lui e sua moglie Ilary Blasi di ritorno dalla Grecia. «Bye Bye Mykonos», ha scritto l’ex capitano della Roma accompagnando l’immagine, contravvenendo alla regola e commettendo un divertente epic fail che però ha creato un bel ...

Ilary Blasi salta Balalaika - Francesco Totti svela il mistero : L’inizio degli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018 ha segnato il ritorno su Canale 5 di Balalaika, il programma di seconda serata che commenta con leggerezza tutto ciò che ruota intorno alla manifestazione sportiva. Accanto a Nicola Savino, però, il 30 giugno c’erano Belen Rodriguez, Diego Abatantuono ma non la co-conuttrice Ilary Blasi. E il motivo ha destato sospetti e polemiche. Nel corso della trasmissione è stato ...

Balalaika - polemica su Ilary Blasi : lei assente - fa un collegamento dubbio. Ma il marito Francesco Totti posta una foto da Mykonos (con lei) : “Dov’è Ilary Blasi?“, è la domanda che si sono posti i telespettatori, e lo stesso Nicola Savino, nella puntata di Balalaika in onda il 30 giugno. Un tentativo di risposta è arrivato dopo qualche minuto attraverso un filmato inviato dalla conduttrice romana: “Ciao Nicola, mi dispiace di non essere lì con voi questa sera. Mi raccomando, fai come ti ho detto così vai tranquillo, ok? Non ti allargare perché domani sarò lì in ...

Francesco Totti dopo il calcio si dà al padel tennis! : ... che sarà una vera e propria kermesse fra sport, agonismo e passione dove i finalisti si metteranno 'in gioco' anche per divertire il pubblico e numerosi ospiti celebri fra cui il Campione Mondiale ...

«Mo je faccio er cucchiaio» : 18 anni fa Francesco Totti creava il suo mito nella partita contro l’Olanda : Il famoso rigore che ha fulminato il portiere Van Der Sar nella partita contro l’Olanda agli Europei del 2000

Un anno dai concerti di Tiziano Ferro a Roma con l'”eroe buono” Francesco Totti sul palco dell’Olimpico (video) : Tiziano Ferro a Roma era in concerto un anno fa. Il 28 e il 30 giugno 2017, Tiziano Ferro calcava il palco dello Stadio Olimpico di Roma con uno speciale messaggio rivolto al campione dello sport Francesco Totti. Tiziano Ferro ha approfittato di un momento di pausa per spendere qualche parola a favore dell'ex calciatore della Roma e lo ha ringraziato per essere un esempio da seguire, un "eroe buono" dal quale poter imparare tanto, la ...

“I numeri 1!”. Ilary Blasi e Francesco Totti fanno 13. E l’anniversario di nozze è super romantico. Social in tilt : E sono tredici. Tredici anni di matrimonio per Francesco Totti e Ilary Blasi, una delle coppie più solide e seguite del mondo dello spettacolo. La loro storia ha resistito al tempo, ai pettegolezzi e alle inevitabili separazioni a cui sono stati e sono tuttora costretti per lavoro due personaggi del loro calibro. Era il 19 giugno 2005, ricostruisce Il Messaggero, quando tutta la città di Roma si fermò per le nozze del Pupone e della ex ...

Ilary Blasi - Balalaika/ "Ricordo il selfie in campo di Francesco Totti durante il derby" : Ilary Blasi, conduttrice di Balalaika, ha ricordato il selfie che il marito Francesco Totti ha scattato allo Stadio Olimpico durante il derby tra Roma e Lazio.(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 11:50:00 GMT)

Francesco Totti E RUSSELL CROWE/ Foto e video - l'attore gela il numero 10 : "A dire la verità - tifo Lazio!" : FRANCESCO TOTTI e Rossull CROWE al Colosseo per "Il Gladiatore in concerto": l'ex capitano della Roma consegna la maglia numero 10 del club all'attore.(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 22:10:00 GMT)

Francesco Totti e Antonio Cassano sul campo insieme per beneficienza : Come ogni anno, la nazionale cantanti è scesa in campo per partecipare alla partita del cuore. Tanti gli artisti che hanno deciso di vestire per novanta minuti i panni di calciatori. Cantanti che lasciano il microfono e il palco e mettono le scarpette da calcio per improvvisarsi calciatori. Perché lo fanno: per una causa giustissima, per beneficenza. Quest'anno la partita si è svolta allo stadio Ferraris di Genova. I fondi sono stati raccolti ...

“Cosa?”. Sì - l’ha detto. Francesco Totti - santo cielo : che gaffe clamorosa! E succede tutto in diretta : I motori? Fondamentali, certo, al Gran Premio di Montecarlo, ma i paddock erano anche invasi di star nel weekend più glamour dell’anno. Attori, stilisti, modelle, registi e sportivi: tutti nel principato per assistere al GP di Formula Uno. A fare gli onori di casa, il principe Alberto, Pierre e Andrea Casiraghi e la principessa Charlene, che per l’occasione indossava un lungo abito fantasia e con spacco vertiginoso firmato ...