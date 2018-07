Francesca d’Aloja | solo il tempo cura il dolore

vanityfair

: RT @lettricegeniale: #CuoreSopporta di @fdaloja è un romanzo che fa vibrare corde profonde. Mi ha tenuta sveglia una notte intera e ancora… - fdaloja : RT @lettricegeniale: #CuoreSopporta di @fdaloja è un romanzo che fa vibrare corde profonde. Mi ha tenuta sveglia una notte intera e ancora… - lettricegeniale : #CuoreSopporta di @fdaloja è un romanzo che fa vibrare corde profonde. Mi ha tenuta sveglia una notte intera e anco… - emanuele68 : RT @GraziaPalmisan4: 'Chi sono queste ragazze al di là del loro stato di rifugiate, di donne stuprate? E mi torna in mente una frase detta… -

(Di martedì 3 luglio 2018)d’Aloja è una creatura poliedrica. Altissima e romana, è stata per la prima parte della sua vita un’attrice. È poi scivolata dietro la macchina da presa e hato la regia di quattro documentari, per approdare definitivamente alla scrittura nel 2007, quando esordisce con il suo primo romanzo Il sogno cattivo, seguito nel 2015 da Anima Viva (entrambi editi da Mondadori). Recentemente esce per Baldini e Castoldi: 8 giorni in Niger, scritto a quattro mani con il suo compagno, Edoardo Albinati. È il diario di una missione al seguito di UNHCR, dove lo sguardo della coppia si smista e racconta la realtà di uno dei Paesi più poveri al mondo. E sempre recentemente esce il suo terzo romanzo, Cuore, sopporta (Mondadori). La d’Aloja non cambia passo, come nei due romanzi precedenti – dove però era sostanziale e forte l’ambientazione storica: il terrorismo ...