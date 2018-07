blogo

: Francesca Barra e Claudio Santamaria, anniversario di un anno di amore - gossipblogit : Francesca Barra e Claudio Santamaria, anniversario di un anno di amore - MaxsoMagazine : Un'estate intera a sopportare le puttanate di Parenzo. Ridateci Francesca Barra #inonda -

(Di martedì 3 luglio 2018) Unfafurono fotografati insieme a Matera. La giornalista sul suo profilo Instagram ricorda quell'ripercorrendo anche tutti i problemi e le critiche ai quali sono andati incontro. Unfa io esiamo stati immortalati alla Festa Della Bruna a Matera per la prima volta (pubblicamente) insieme. Da quel giorno ho dovuto ingoiare parole orrende che abbiamo combattuto in un solo luogo: il tribunale. E in un solo modo: con l’. E se qualcuno voleva metterci in difficoltà su tempi e altre amenità, ha fallito. Perché siamo diventati la risposta al cinismo e all’odio, all’ipocrisia. E abbiamo anche fatto molta “pulizia” nelle nostre vite… Unquello della coppia che sembra diventato sempre più solido. Nel suo post è la stessaha rivolgersi ai suoi follower per andare contro "ogni forma di giudizio e ...