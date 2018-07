Fotocamera reflex 4K | quale comprare

chimerarevo

: Nikon D3400 con Lente Nikkor AF-S 18/105VR, Fotocamera Reflex Digitale, 24,7 Megapixel, LCD 3', Colore Nero di Niko… - d0minius : Nikon D3400 con Lente Nikkor AF-S 18/105VR, Fotocamera Reflex Digitale, 24,7 Megapixel, LCD 3', Colore Nero di Niko… - digitalmania_it : #Canon #Italia EOS 4000D + EF-S DC III Fotocamera #Reflex, Nero, Lunghezza Focale 18-55 mm: - d0minius : Canon EOS 6D Body Fotocamera Reflex Digitale, 20.2 Megapixel, Nero di Canon (120) Acquista: EUR 1.090,00 8 nuovo e… -

(Di martedì 3 luglio 2018) Se state cercando una macchina che possa permettervi di scattare belle foto ma al contempo di registrare video ad alta risoluzione, siete nel posto giusto: vediamo4K. Il Full HD è una definizione molto apprezzata in termini di rapporto qualità/dimensioni, ma non sempre questo formato risulta interessante, soprattutto se pensiamo ai nuovi pannelli che supportano risoluzioni maggiori. Il formato 4K non è molto diffuso nel mercato, perché solamente ledi fascia alta riescono a garantire performance adeguate. Infatti, una4K ha solitamente un frame rate di “soli” 30fps. Nella scelta di una4K si vanno anche a considerare la presenza di jack per microfono esterno e il tipo di stabilizzazione.4K:Abbiamo scelto per voi le miglioripresenti sul mercato che possano registrare ...