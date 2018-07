Foto dal set de La Porta Rossa 2 | da Lino Guanciale e una culla ai dettagli sulle riprese

Mondiali Russia 2018 – Dal Giappone lezione di civiltà - sorpresa dopo il ko col Belgio : lo spogliatoio è un gingillo [Foto] : La Nazionale Giapponese ha ripulito completamente lo spogliatoio di Rostov dopo la partita con il Belgio, lasciando anche un messaggio di ringraziamenti Non era per niente scontato che accadesse, anzi. Quante volte una squadra sconfitta non vede l’ora di abbandonare lo spogliatoio dopo la partita, soprattutto se arrivata all’ultimo minuto di recupero. Il Giappone però ha spiazzato tutti, decidendo di ripulire tutto e lasciare ...

Elodie di Patrizi e Andrea Maggino sono fidanzati?/ Foto : dopo Lele Esposito - la cantante torna dal suo ex : Arriva dai social la conferma ufficiale del ritorno di fiamma tra Elodie di Patrizi e il suo ex, Andrea Maggino, dopo la rottura con Lele Esposito dopo Amici 15. Ecco le novità(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 10:32:00 GMT)

Bocciofila colpita dai vandali LE Foto : Bocciofila colpita dai vandali. Questo quanto accaduto a Verolengo nei giorni scorsi. A scoprire il fattaccio l'ex presidente Piero Tallia. Bocciofila colpita dai vandali Un tempo era un luogo dove ...

“Iniziamo bene!”. La Foto dall’ospedale. Uomini e Donne - il tronista ha avuto un incidente. La fidanzata : “Ecco come sta” : Non è un periodo fortunato per alcuni dei protagonisti dei programmi che fanno capo a Maria De Filippi. Per motivi diversi, nelle ultime settimane sono finiti in ospedale tre ragazzi di Amici. Prima Marcello Sacchetta, poi Andreas Muller e infine Marco Carta, che proprio poche ore fa ha fatto sapere di essere uscito: “Signori e signore, in diretta dall’ospedale: niente, semplicemente, vado via!”. I fan possono tirare un ...

Australia : il cratere Gosses Bluff visto dallo spazio [Foto] : In occasione dell’Asteroid Day 2018, il satellite Sentinel-2A, del programma europeo Copernicus, ci porta sopra al cratere Gosses Bluff, nei Territori Settentrionali dell’Australia. Il cratere è visibile nella parte centrale sinistra dell’immagine ed ha un diametro di circa 22 km. Molto probabilmente si è formato 140 milioni di anni fa dall’impatto di una grande cometa o meteorite che ha sbattuto sulla superficie della ...

Bettarini arriva all’ospedale Niguarda per far visita al figlio ferito [Foto] : 1/25 LaPresse/Mourad Balti Touati ...

Crea Video partendo dalle Foto che cambiano a ritmo di Musica : Ecco un fantastico programma che Trasforma le Foto in Video Musicali con Effetti ed immagini che cambiano a ritrmo di Musica ApowerShow Crea Video con Foto e Musica a tempo. Provatelo ApowerShow è uno strumento multifunzionale che ti consente di trasformare le Foto in Video Musicali di alta qualità con effetti sorprendenti. Il programma offre […]

Crea Video partendo dalle Foto che cambiano a ritmo di Musica : Ecco un fantastico programma che Trasforma le Foto in Video Musicali con Effetti ed immagini che cambiano a ritrmo di Musica ApowerShow Crea Video con Foto e Musica a tempo. Provatelo ApowerShow è uno strumento multifunzionale che ti consente di trasformare le Foto in Video Musicali di alta qualità con effetti sorprendenti. Il programma offre […]

Cronaca e reportage Fotografico dal border di Rafah : Ieri, come ogni venerdì, la Grande marcia iniziata il 30 marzo è proseguita nei diversi accampamenti lungo il confine con la linea d'assedio, quello terrestre, imposto da Israele. Una delle prime ...

Nascondere Foto Scaricate Da WhatsApp Dalla Galleria Android (Per Singole Chat) : Nuovo aggiornamento per WhatsApp Beta Android: da oggi è più facile Nascondere e non fare vedere Foto e video Scaricate da WhatsApp nella Galleria. Ecco come Nascondere e non fare vedere Foto e video scaricati da WhatsApp Dalla Galleria Android Una nuova versione di WhatsApp Beta per Android permette di scegliere se mostrare i media (di ogni singola chat WhatsApp) […]

Nascondere Foto Scaricate Da WhatsApp Dalla Galleria Android (Per Singole Chat) : Nuovo aggiornamento per WhatsApp Beta Android: da oggi è più facile Nascondere e non fare vedere Foto e video Scaricate da WhatsApp nella Galleria. Ecco come Nascondere e non fare vedere Foto e video scaricati da WhatsApp Dalla Galleria Android Una nuova versione di WhatsApp Beta per Android permette di scegliere se mostrare i media (di ogni singola chat WhatsApp) […]

Lite fuori dalla discoteca : ferito Niccolò Bettarini - figlio di Simona Ventura Foto|Video La showgirl : é fuori pericolo : È successo domenica verso le 5. Il giovane era intervenuto per sedare una Lite ma è stato aggredito. Soccorso e portato al Niguarda: ha riportato una lesione al tendine e 9 ferite sul corpo. I medici stanno valutando se operarlo nei prossimi giorni

Lite fuori dalla discoteca : ferito Niccolò Bettarini - figlio di Simona Ventura Foto|Video : È successo domenica mattina, verso le 5. Probabilmente dopo una Lite. Il giovane è stato soccorso e portato al Niguarda: le sue condizioni non sono buone

Lite fuori dalla discoteca : ferito Niccolò Bettarini - figlio di Simona Ventura Foto : È successo domenica mattina, verso le 5. Probabilmente dopo una Lite. Il giovane è stato soccorso e portato ala Niguarda: le sue condizioni non sono buone