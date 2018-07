Fortnite | torna nuovamente disponibile la modalità a tempo limitato Parco Giochi

Fortnite : tornano ancora una volta i Carrelli della Spesa : Mentre i numerosi giocatori di Fortnite sono in attesa della pubblicazione dell'aggiornamento 4.5 nella giornata di oggi, apprendiamo che già da ieri il popolare titolo ha visto un gradito ritorno.Come segnala Gamespot, ieri sera Epic Games ha introdotto nuovamente i bizzarri Carrelli della Spesa . Il particolare veicolo ha causato alcuni problemi tecnici, per questo motivo è stato più volte rimosso.Ora, i Carrelli della Spesa tornano per la ...

I server di Fortnite tornano online : risolti i recenti problemi : Come molto probabilmente saprete, ieri sono stati riscontrati alcuni problemi in Fortnite, con i server offline per una manutenzione non programmata che ha reso impossibile l'accesso ai giocatori.Un errore di sistema avrebbe causato il ban di alcuni utenti e, dopo varie segnalazioni, il team di sviluppo a iniziato a indagare su quale fosse la causa del problema, sottoponendo il gioco ad una manutenzione non prevista della durata di qualche ...