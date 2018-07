Formula 1 - Vettel si gode i suoi 31 anni | ripercorriamo la carriera del tedesco in un

Formula 1 - Ferrari : Sebastian Vettel compie 31 anni - il compleanno del leader : Nel 2010 diventa il più giovane campione del Mondo di F1 . L'anno successivo domina il Mondiale, vincendo 11 GP e conquistando il titolo per la seconda volta con quattro gare di anticipo. Nel 2012 ...

CLASSIFICA Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori : Vettel al comando! Gp Austria 2018 : CLASSIFICA FORMULA 1: Mondiale Piloti e Costruttori dopo il Gp Austria 2018 a Zeltweg Spielberg. Vince Max Verstappen, ritiro per le due Mercedes e Sebastian Vettel torna in testa

DIRETTA/ Formula 1 Gp Austria 2018 F1 : primo Verstappen - Vettel : "Avrei vinto io senza penalità!" : DIRETTA Formula 1 F1 gara live Gp Austria 2018 Zeltweg: ordine d'arrivo, vincitore e podio della nona gara della stagione a Spielberg (oggi 1 luglio).

Formula 1 - Gp Austria : vince Verstappen. Vettel in testa al Mondiale - Hamilton k.o. : Problemi alle gomme per il campione del mondo in carica, costretto a tornare ai box: rientra davanti a Ricciardo, che al 54° giro si ritira. A 15 giri dalla fine, Verstappen guida con circa 10 ...

Formula 1 - GP Austria 2018 : vince Verstappen - Kimi 2° e Vettel 3°. Mercedes out - Ferrari leader del Mondiale : Di seguito tempi e cronaca # Driver Time 1 Verstappen - 2 RAIKKONEN +1.504 3 Vettel +3.181 4 GROSJEAN +1 LAP 5 MAGNUSSEN +1 LAP 6 OCON +1 LAP 7 PEREZ +1 LAP 8 ALONSO +1 LAP 9 LECLERC +1 LAP 10 ...

Formula 1 - Max Verstappen trionfa al Gp di Austria : Raikkonen secondo - Vettel terzi - Hamilton ko : Max Verstappen ha vinto il Gran Premio d'Austria, nono appuntamento del Mondiale di Formula 1, al termine di una gara ricca di colpi di scena. L'olandese ha preceduto le due Ferrari di Kimi Raikkonen ...

Formula 1 Austria - colpi di scena incredibili : forfait di Hamilton e Bottas - esulta Vettel ma vince Verstappen : Formula 1 Austria – Si è concluso il gran premio d’Austria di Formula 1, clamorosi colpi di scena ed importanti indicazioni per il proseguo del campionato. Doppio ritiro pesantissimo per la Mercedes, problemi prima per Bottas e poi per Hamilton costretti a dare forfait, ne approfitta Verstappen che vince la gara con grande sorpresa ma merito per quanto fatto vedere in pista ma soprattutto la Ferrari. Al secondo posto un ottimo ...

DIRETTA/ Formula 1 Gp Austria 2018 F1 gara live SKY : Hamilton al comando - Bottas si accoda - Vettel indietro : DIRETTA Formula 1 F1 gara live Gp Austria 2018 Zeltweg: ordine d'arrivo, vincitore e podio della nona gara della stagione a Spielberg (oggi 1 luglio).

Formula 1 - GP Austria. Vettel - tutto da ricostruire : penalizzato - partirà sesto. Gara LIVE alle 15.10 : Un'altra domenica da reinventarsi. Anche in Austria " come in Francia soli pochi giorni fa " Sebastian Vettel e la Ferrari sono costretti a rimboccarsi le maniche e ricostruire la Gara a causa di una ...

Formula 1 - GP Austria. Caso Vettel-Sainz - l'episodio e la ricostruzione fino alla penalità del pilota Ferrari : Costa tre posizioni sulla griglia di partenza a Sebastian Vettel l'aver ostacolato la Renault di Carlos Sainz nel giro di lancio della Q2 nelle qualifiche del GP di Austria. Mentre si lanciava nel suo ...

Griglia di partenza Formula 1 / Gp Austria 2018 : Vettel penalizzato di tre posizioni! (Zeltweg Spielberg) : Griglia di partenza Formula 1 Gp Austria 2018: la lotta per la pole position a Zeltweg Spielberg chiama ancora in primo piano Ferrari e Mercedes (oggi 30 giugno)

Formula 1 - qualifiche GP d'Austria : pole Bottas - poi Hamilton. Vettel penalizzato : da terzo a sesto : ... "Fame di vittoria" - Ricciardo polemico con Red Bull - Mercedes-Ferrari e gli specchietti - Guida del pilota - F2, Fuoco sul podio in Austria- Video - GP3, vince Ilott Di seguito tempi e cronaca ...