Formula 1 | Carlo Vanzini | ' Giù le mani dal DNA della F1'

Formula 1 - GP Austria. Le pagelle di Carlo Vanzini : VERSTAPPEN 10: gara da quarantenne… Attento al via forse come non vai, aggressivo su Raikkonen con rischi relativi e poi grande gestione gomme fino alla bandiera a scacchi. 4 vittorie a 20 anni: gli ...

Formula 1 - GP Francia. Le pagelle di Carlo Vanzini : HAMILTON 10: perfetto nel gestire la superiorità Mercedes su una pista molto Mercedes. Pole e vittoria. Gli è mancato solo il giro veloce, ma, forse involontariamente, la mossa migliore per il ...

Formula 1 - Monaco e l'altro GP : le pagelle 'pazze' del dopo Monte-Carlo : ALONSO 6 : Quando sei Fernando Alonso, e la tua auto si rompe proprio quando sei davanti alla Toro Rosso motorizzata Honda, inizi a pensare che forse la 500 miglia di Indianapolis così male non era. ...

Formula 1 - GP Monaco. L'analisi post gara di Monte-Carlo in 4 punti : Ricciardo, pur con tantissima sofferenza, è riuscito a cogliere la vittoria sulle "stradine" del Principato di Monaco ottenendo il secondo successo del 2018. Una stagione di Formula 1 molto avvincente ...

Formula 1 - GP Monaco. Fast & Curious Monte-Carlo - le statistiche da conoscere : Ricciardo mai una partenza migliore Prima di quest'anno Ricciardo non aveva mai vinto nelle prime 6 gare di campionato, nel 2018 ci è già riuscito due volte. Per la Red Bull raggiunta quota 57 ...

Formula 1 Montecarlo : Verstappen - 2 punti non suturano la delusione : E' la nota stonata di un week end perfetto per Red Bull, Max Verstappen . Mentre Daniel Ricciardo vince, convince e conferma solide garanzie di rendimento per il team - i 72 punti nel mondiale contro ...

Video/ Formula 1 - highlights Gp Monaco 2018 Montecarlo : classifica piloti e costruttori : Video Formula 1: gli highlights del Gp di Monaco 2018 vinto da un eccezionale Daniel Ricciardo. La classifica mondiale piloti e costruttori dopo Montecarlo. (Pubblicato il Mon, 28 May 2018 02:50:00 GMT)

Formula 1 - GP Monaco : le pagelle di Carlo Vanzini. Ricciardo 10 e lode - sempre 'P1'. : Ricciardo 10 e lode - P1 sempre, fin da giovedì, ha voluto esserselo anche nella terza sessione di prove libere, quando Verstappen, appena andato a muro gli era davanti. Lo ha detto, "volevo essere P1 ...

Non solo Formula Uno - da Hugh Grant a Tommy Hilfiger : a Montecarlo è una ‘sfilata’ di Vip [GALLERY] : Montecarlo delizia il pubblico per lo spettacolo della Formula Uno e non solo, tanti Vip nel Principato di Monaco questa domenica A Montecarlo non sembra di essere ad una gara di Formula Uno, ma ad un evento glamour. Nel Principato di Monaco protagoniste non sono solo le monoposto, ma anche le star che sono presenti nel parterre vip. Oltre alle bellissime compagne dei piloti, spuntano modelle e stilisti famosi. Tra questi Hugh Grant, Bella ...

Formula 1 - GP Monaco 2018 : Totti a Montecarlo tifa Vettel e... si propone : Una Ferrari numero 10. È il sogno di Francesco Totti, svelato nel paddock di Monte Carlo ai microfoni di Federica Masolin: "Giuro che non è preparata" ha sorriso il dirigente ed ex capitano della Roma ...

Formula 1 : gli orari delle repliche del GP di Montecarlo 2018 : ... sicuramente il più storico, ogni gara è uno spettacolo sia in pista che sulle tribune e nel paddock, con una quantità infinita di protagonisti del mondo dei motori e vip pronti ad assistere al Gran ...

Formula 1 - GP Monaco 2018 : la guida del pilota a Montecarlo : Atteso, amato e temuto per le sue insidie. Qui vi spieghiamo tutto quello che un pilota deve sapere prima di scendere in pista per il Gran Premio di Monaco . È la sesta tappa del Mondiale 2018. Curva ...

CLASSIFICA Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori al Gp Monaco 2018 : la crisi ginevrina (Montecarlo) : CLASSIFICA FORMULA 1: il Mondiale piloti e costruttori alla vigilia del Gran Premio di Monaco 2018 che si accenderà oggi a Montecarlo. Hamilton sempre leadrer, Vettel insegue.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 12:24:00 GMT)

Formula 1 Oggi GP Montecarlo : Orario Gara - Info Diretta Streaming E Diretta TV : F1 Montecarlo Diretta tv e Diretta Streaming: Orario Gara, a che ora inizia, dove si vede. Formula 1 Montecarlo 2018: orari, Streaming, Diretta tv, Diretta live, replica. Tutto quello che devi sapere sulla Gara di Formula 1 Montecarlo lo trovi qui! Diretta Formula 1 Gara Oggi Orari – Montecarlo 2018 A che ora e dove […]