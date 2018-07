Force India a rischio fallimento?

F1 - GP Austria - la Force India festeggia le 200 gare in Formula 1 : 'Questo sport non sarebbe lo stesso senza di noi' : F1 - GP Austria, la Force India festeggia le 200 gare in Formula 1: 'Questo sport non sarebbe lo stesso senza di noi' 5.00 / 5 , 100.00%, 1 vote

F1 - il nuovo motore Mercedes preoccupa Wolff : il guaio della Force India fa scattare l’allarme : Il problema occorso alla Force India di Perez nel corso del ventisettesimo giro ha fatto scattare l’allarme in casa Mercedes, essendo un motore nuovo quello usato dal messicano La nuova power unit portata dalla Mercedes in Francia ha permesso a Hamilton di centrare il terzo successo stagionale, riprendendosi la leadership della classifica piloti a scapito di Sebastian Vettel. Photo4 / LaPresse Un risultato accolto con gioia e soddisfazione ...

F1 - la Force India spegne le polemiche : “Ocon passivo contro Hamilton? Non volevamo perdere tempo” : La Force India è intervenuta per sottolineare che non c’è alcun accordo con la Mercedes, chiudendo la questione Ocon-Hamilton La questione Ocon-Hamilton continua a far discutere nel paddock, alcuni team si sono rivolti alla Fia per chiedere delle spiegazioni sul comportamento del pilota francese nei confronti del campione del mondo a Monaco. Uscito dietro il driver della Force India, il britannico non ha avuto problemi a sorpassarlo, ...

Vijay Mallya lascia la direzione della Force India : Vijay Mallya si è dimesso dal ruolo di direttore del suo team di F1. Come risulta da documenti alla camera di commercio britannica, la direzione Indiana del team è cessata lo scorso giovedì. Secondo la stampa inglese, Mallya avrebbe lasciato il consiglio d’amministrazione per concentrarsi sui suoi problemi legali, pur restando unodei principali azionisti e […] L'articolo Vijay Mallya lascia la direzione della Force India sembra ...

Wolff ammette gli ordini di squadra alla Force India : Dopo quanto accaduto a Monaco e le dichiarazioni a fine gara, Toto Wolff ha ammesso di aver chiesto al pilota Force India, nonché junior Mercedes, Esteban Ocon di lasciar passare Lewis Hamilton. Come noto, il team “rosa” è motorizzato dalla Casa tedesca e dopo Monaco Ocon ha lasciato chiaramente intendere che in gara gli erano […] L'articolo Wolff ammette gli ordini di squadra alla Force India sembra essere il primo su ...

F1 - Mallya non è più l’amministratore delegato della Force India : motivi legali alla base della sua decisione : Vijay Mallya non è più l’amministratore delegato della Force India, il manager Indiano resta comunque azionista di maggioranza Colpo di scena in casa Force India, Vijay Mallya ha lasciato la carica di amministratore delegato del team. Dimissioni irrevocabili da parte del manager Indiano, artefice dello sbarco in Formula 1 della scuderia adesso in rosa. Mallya resta comunque azionista di maggioranza della squadra, uscendo però dal consiglio ...

F1 - Force India e Mercedes : quando l’antisportività è cosa pubblica… : Il GP di Montecarlo 2018, sesta tappa del Mondiale F1, non ha regalato molti spunti: la gara è stata relativamente noiosa con ben poche emozioni, poca azione in pista e nessun pilota che ha cercato di attaccare chi lo precedeva. Daniel Ricciardo ha dettato il ritmo e ha conquistato una vittoria di lusso nel Principato, Sebastian Vettel ha chiuso in seconda posizione precedendo Lewis Hamilton e recuperando così tre punti in classifica generale. A ...

F1 : la Force India pronta ad essere acquistata dalla Mercedes. Ci potrebbe essere anche un’alternativa… : Non è certo un mistero che le condizioni economiche della Force India non siano tra le migliori. Un problema che va avanti dal 2017 ed aggravatosi ulteriormente in questa stagione. E’ necessario quindi che il team venga rilevato da qualche gruppo, capace di garantire una sicurezza economica e finanziaria. Ebbene, le strade percorribili sarebbero due. La prima porta alla Mercedes e, vista la fornitura dei motori tedeschi di cui dispone la ...

Formula 1 : la Force India monta una nuova ala - ma serve il manuale d'istruzioni : La vita ai box è dura, non c'è dubbio. Giri il modo, certo, scopri cose nuove e metti tutto quello che hai da dare per contribuire, qualsiasi sia il ruolo, alla vittoria del team; ma nei garage del ...

F1 Force India - Perez : «Dovremo essere perfetti nelle qualifiche» : ROMA - Dopo un inizio di stagione non facile, la Force India a Baku sembra aver ritrovato lo smalto delle ultime due stagioni, terminate al quarto posto nella classifica costruttori. Sergio Perez ha ...