Fondi Lega | Salvini entra in studio E Mentana | Perquisitelo

Sequestro Fondi Lega Nord - Salvini : riguarda fatti di 10 anni fa : "Quei 49 milioni di euro non ci sono, posso fare una colletta, ma è un processo politico che riguarda fatti di 10 anni fa su soldi che io non ho mai visto". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'...

Cassazione : "Sequestrare Fondi della Lega ovunque siano - fino a 49 milioni" : Ad avviso dei supremi giudici, la Guardia di Finanza può procedere al blocco delle somme nella disposizione del Carroccio in forza del decreto di sequestro, emesso lo scorso 4 settembre dal pm di ...

Fondi Lega - Cassazione : sequestrare fino a 49 milioni di euro : Roma, 3 lug. , askanews, sequestrare alla Lega i conti bancari, depositi e Fondi fino a raggiungere 49 milioni di euro , che sarebbero provento della truffa allo Stato per la quale è stato condannato ...

Lega - la Cassazione : «Sequestrare Fondi ovunque siano - fino a 49 milioni di euro» : Salvini si era opposto ai sequestri «a tappeto». I supremi giudici invece hanno spiegato perché hanno detto sì al pm di Genova che vuole recuperare su conti, libretti e depositi anche vecchi, riferibili al Carroccio, tutti i 49 milioni di euro che la Lega ha sottratto allo Stato, con una truffa per la quale è stato condannato Umberto Bossi

Lega - la Cassazione : «Sequestrare Fondi ovunque siano - fino a 49 milioni di euro» : Salvini si era opposto ai sequestri «a tappeto». I supremi giudici invece hanno spiegato perché hanno detto sì al pm di Genova che vuole recuperare su conti, libretti e depositi anche vecchi, riferibili al Carroccio, tutti i 49 milioni di euro che la Lega ha sottratto allo Stato, con una truffa per la quale è stato condannato Umberto Bossi

Cassazione : «Sequestrare i Fondi della Lega Nord - ovunque siano» : Salvini si era opposto ai sequestri «a tappeto». I supremi giudici invece hanno spiegato perché hanno detto sì al pm di Genova che vuole recuperare su conti, libretti e depositi anche vecchi, riferibili al Carroccio, tutti i 49 milioni di euro che la Lega ha sottratto allo Stato, con una truffa per la quale è stato condannato Umberto Bossi

La Cassazione ha ordinato il sequestro di tutti i Fondi della Lega “ovunque vengano rinvenuti” : La Corte di Cassazione ha ordinato il sequestro di tutti i fondi della Lega, e ha stabilito che ogni somma di denaro riferibile al partito guidato dal ministro dell’Interno Matteo Salvini debba essere sequestrata “ovunque venga rinvenuta”. La decisione è The post La Cassazione ha ordinato il sequestro di tutti i fondi della Lega “ovunque vengano rinvenuti” appeared first on Il Post.