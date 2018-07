Fondi Lega | Cassazione | sequestrare fino a 49 milioni di euro

Lega - la Cassazione : «Sequestrare Fondi ovunque siano - fino a 49 milioni di euro» : Salvini si era opposto ai sequestri «a tappeto». I supremi giudici invece hanno spiegato perché hanno detto sì al pm di Genova che vuole recuperare su conti, libretti e depositi anche vecchi, riferibili al Carroccio, tutti i 49 milioni di euro che la Lega ha sottratto allo Stato, con una truffa per la quale è stato condannato Umberto Bossi

