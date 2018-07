Flat tax e reddito di cittadinanza | cosa ha detto Tria | e cosa non ha detto

Tria : 'Flat tax a tappe - occhio ai conti. Nessuna manovra bis - il pil rallenta' : A loro risponde il premier Giuseppe Conte, nei panni di pater familias: 'Non è il ministro dell'economia che ha premura per i conti in ordine. Io per primo e tutti i ministri abbiamo questa premura, ...

Tria : “Crescita può rallentare - studieremo la Flat tax ma in un quadro coerente di spesa” : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria, in audizione davanti alle commissioni Bilancio, ha illustrato la politica economica del governo. Esclusa una manovra correttiva e annunciata l'istituzione di tre task force su riforma del welfare e reddito di cittadinanza, riduzione delle tasse e rilancio investimenti pubblici. Allo studio la flat tax, realizzabile solo in "un quadro coerente di politica fiscale".Continua a leggere

Conte : “Parole di Tria? Per Flat tax e reddito cittadinanza tutto il governo vuole tenere i conti in ordine” : “Guardate che non è solo il ministro dell’Economia che ha la premura di tenere i conti in ordine, io per primo e tutti i ministri hanno questa premura”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, risponde durante al conferenza stampa di presentazione del ‘Decreto Dignità‘ a Palazzo Chigi, all’audizione del ministro dell’Economia Giovanni Tria “La Flat tax ci impegnerà in modo particolare e ...

Dl Dignità - Manconi : inutile - pace fiscale e Flat tax le risposte : Roma, 3 lug. , askanews, - "Considerato il momento storico economico che stiamo vivendo, credo che ritoccare o stringere regole sui contratti di lavoro sia del tutto inutile. Le aziende continuano a ...

Tria : Flat tax non si rinvia - a studio applicazione progressiva : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in audizione alla Camera, aggiungendo che dai margini che arriveranno da una …

Tria : Flat tax? Prima per i redditi medi e bassi - e in un quadro coerente di spesa. L'economia può rallentare : ... sottolineando che «il primo obiettivo dell'intero governo è il perseguimento prioritario della crescita delL'economia, in un quadro di coesione sociale all'interno di una politica di bilancio». E ...

Tria - "Governo unito - nessuno vuole fare saltare conti"/ Mef : "No manovra correttiva. La Flat tax..." : Tria, "Governo unito, nessuno vuole fare saltare conti". Il ministro dell'Economia in audizione: "No manovra correttiva. La flat tax? La studierò...".(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 14:12:00 GMT)

Flat tax : Furlan - proposta ci preoccupa - aumenta diseguaglianze : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – ‘La proposta di Flat tax ci preoccupa. Trascuro le coperture, che pure sarebbero un problema. Ne faccio una questione di coerenza e di efficacia della strategia definita dal Contratto di Governo”. Così il leader Cisl, Annamaria Furlan critica la riforma del fisco come delineato nel programma politico della nuova coalizione di governo. ‘è fuor di dubbio che la Flat tax, abbattendo la ...

A chi conviene la Flat tax - : Finanza & Dintorni Sebbene non ci siano ancora tutti i dettagli, ho provato a dare una risposta sulla base di quanto sappiamo. Con esempi concreti.

Flat tax rimandata. Nella legge di Bilancio 2019 non ci sarà : Lo si è intuito durante la discussione in Cdm sul decreto dignità , che ha fatto registrare punti di vista differenti fra M5S e Lega , in cui il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha tenuto la ...

Armando Siri a Sky TG24 : Flat tax provvedimento di crescita economica - : Il sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti, ospite di Sky TG24 Economia, ha aggiunto: dovremmo cominciare e molto in fretta con questi provvedimenti per dar fiato al Paese

Fisco : Siri - Flat tax provvedimento di crescita economica : Roma, 29 giu. (AdnKronos) – “La Flat tax è un provvedimento di spinta alla crescita economica, non è un provvedimento di redistribuzione sociale o welfare. Noi abbiamo bisogno di tornare a crescere per tornare anche a investire”. Ad affermarlo a Sky Tg24 Economia è il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti Armando Siri parlando della Flat tax. Sui tempi di applicazione di Flat tax e reddito di cittadinanza, ...

Salvini dà la priorità ai migranti - la Flat tax può attendere il 2020 : Mercoledì pomeriggio al Consiglio dei ministri il responsabile dell’ Economia è stato chiaro. «Prima di presentare provvedimenti accertatevi che abbiano la copertura finanziaria: è scritto nella Costituzione su cui abbiamo giurato e ce lo chiede l’Europa», ha detto Giovanni Tria ai suoi colleghi, gelandoli. Non era solo un richiamo scontato e gener...