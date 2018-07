Fiorentina | Chiesa e Simeone a raduno

Calciomercato Fiorentina - Antognoni : “Chiesa resta” : “Se anche Diego Della Valle dice che Chiesa resta penso non ci siano problemi riguardo al futuro. Come ha detto il patron le offerte saranno rispedite al mittente”. Lo ha detto Giancarlo Antognoni in visita oggi al Pitti Uomo, la rassegna di moda e accessori maschili in corso a Firenze alla Fortezza da Basso. “Siamo ottimisti di vedere Federico a Firenze almeno per qualche altro anno – ha continuato il dirigente viola ...

Fiorentina - addio a Federico Chiesa? Antognoni fa il punto della situazione : Federico Chiesa, esterno offensivo della Fiorentina, fa gola a diversi club italiani e non: il calciomercato si accende attorno al figlio di Enrico “Felici per l’interesse di molti club per Federico Chiesa, ma la Fiorentina vuole tenerlo. Diremo no anche a offerte indecenti”. Giancarlo Antognoni è stato chiaro. Il presidente onorario della Fiorentina è stato interpellato in merito alle tante voci di calciomercato che vedono ...

Fiorentina - pazza offerta del Liverpool per Chiesa : pronti 70 milioni : Fiorentina- pazza offerta del Liverpool per Federico Chiesa. L’attaccante delle Fiorentina sarebbe rientrato nei radar della formazione inglese in vista della prossima stagione. Questo ciò che riportano i colleghi inglesi di “The Guardian”. OBIETTIVO INTER E JUVENTUS Un’offerta, che se confermata, potrebbe spingere la Fiorentina a dire addio al talentino italiano. Un’offerta che difficilmente Inter ...

Tutti pazzi di Federico Chiesa - asta incredibile : la Fiorentina traballa : CALCIOMERCATO Fiorentina – Tutti pazzi dell’attaccante Federico Chiesa, asta incredibile per il talento della Fiorentina che alla fine potrebbe cambiare maglia entro le prossime settimane. Anche le big del calcio britannico hanno messo nel mirino l’attaccante, secondo il ‘Guardian’ il Liverpool avrebbe pronta un’offerta di 62 milioni di sterline (70 milioni di euro). Oltre ai Reds occhi da parte delle due ...

Il Liverpool tenta la Fiorentina : 70 milioni per Chiesa : Le big del calcio britannico sono pronte a farsi sotto per Federico Chiesa, il giovane talento del calcio italiano. Secondo l'autorevole 'Guardian', il Liverpool avrebbe pronta un'offerta di 62 ...

Il Liverpool tenta la Fiorentina : 'Pronti 70 milioni per Chiesa' : TORINO - Offerta shock dall' Inghilterra per Federico Chiesa , il giovane talento del calcio italiano. Secondo l'autorevole 'Guardian', il Liverpool avrebbe pronta un'offerta di 62 milioni di sterline ...

Caso Chiesa - la Fiorentina rifiuta tutto e fissa il prezzo “da paura” : Federico Chiesa al centro di numerose voci di calciomercato, il talento della Fiorentina è stato preso d’assalto da diverse big italiane Il telefono della Fiorentina squilla costantemente. In tanti, in Serie A, stanno tartassando la dirigenza viola per accaparrarsi i servizi di Federico Chiesa, ma per adesso sono arrivati solo tanti ‘no’ da parte del club fiorentino. La Roma ha provato a convincere i Della Valle con El Shaarawy ...

Fiorentina - Pioli su Chiesa : “mi piacerebbe ritrovarlo” : ”Chiesa? Mi pare evidente che sia il giovane più forte in Italia, lo ha dimostrato anche in Nazionale. A me piacerebbe rivederlo, ritrovarlo e allenarlo ancora anche perché l’obiettivo della Fiorentina è migliorare la squadra. Però noi allenatori non facciamo il mercato”. Così Stefano Pioli ai microfoni di Sky Sport. ”Si sa che il mercato è imprevedibile ed è difficile prendere decisioni quando arrivano certe cifre ...

Fiorentina - Pioli : 'Mi piacerebbe allenare ancora Chiesa - ma il mercato è imprevedibile' : 'Mi pare evidente che sia il giovane più forte in Italia, lo ha dimostrato anche in maglia azzurra ', chiarisce Pioli, intervistato da Sky Sport e già preparato ad un'eventuale cessione del ...

Chiesa-Pjaca - con la Fiorentina è duello di fascia : TORINO - Dalla combinazione di due giocatori imprevedibili come Federico Chiesa e Marko Pjaca potrebbe nascere qualsiasi cosa: in campo e anche in una trattativa, come quella che Juventus e Fiorentina ...

Chiesa alla Juventus?/ La società bianconera prepara l'offerta per convincere la Fiorentina : La Juventus prepara l'assalto a Federico Chiesa, esterno d'attacco della Fiorentina. I bianconeri stanno preparando l'offerta giusta per convincere i viola a cedere il talento italiano(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 11:40:00 GMT)

Calciomercato Juventus - super offerta alla Fiorentina per Chiesa : cash + due contropartite : Calciomercato Juventus – La Juventus continua la ricerca a calciatori per il reparto offensivo da regalare al tecnico Massimiliano Allegri, nelle ultime ore importante assalto per Federico Chiesa. L’ultima voce di Calciomercato che arriva dalla Gazzetta dello sport, parla di un’offerta davvero super che la Juventus avrebbe presentato alla Fiorentina per il gioiellino viola: 50 milioni di euro più Mandragora e Pjaca. Una proposta senz’altro ...

Juventus - pazza offerta alla Fiorentina per Chiesa : due contropartite super ed una parte economica - i dettagli : Juventus pronta ai botti estivi sul mercato, la società ha avanzato una proposta irrifiutabile alla Fiorentina per il gioiello Federico Chiesa La Juventus si appresta a rafforzare ulteriormente la rosa che, già da anni, sta dominando il campionato italiano. L’obiettivo è quello di vincere la tanto agognata Champions League ed i bianconeri, come sempre, stanno pensando agli innesti giusti per il presente ed il futuro del club. ...

Fiorentina - Chiesa : si va verso un'asta. Juve - Inter - i 2 Manchester e il Liverpol interessate : Qual è il prezzo di Federico Chiesa? Quanto vale il ventenne figlio d'arte che la Fiorentina vuol tenersi stretto, nonostante gli assalti degli ultimi mesi? La domanda è d'obbligo dopo il convincente ...