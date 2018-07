Fincantieri : Vard costruirà nuova nave per Hapag Lloyd Cruises : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – Vard costruirà una nuova nave per Hapag Lloyd Cruises. Ad annunciarlo è la società di cui Fincantieri possiede l’86,81% del capitale e ne consolida integralmente i risultati. Il contratto prevede la progettazione e la costruzione di una nave da crociera di lusso, che si unirà alle altre due della serie Hanseatic in costruzione per l’armatore tedesco. Queste navi sono destinate alle regioni ...

Fincantieri : Vard costruirà tre navi per la guardia costiera norvegese : Le nuove navi, che sostituiranno quelle della classe Nordkapp, saranno sviluppate per operazioni in tutto il mondo e in tutte le condizioni meteorologiche e marine, sia costiere che offshore. ...

Fincantieri : a Vard costruirà tre navi per Guardia Costiera norvegese : Roma, 25 giu. (AdnKronos) – La controllata di Fincantieri Vard Holdings Limited (“Vard” o “Company”), fra le principali società al mondo per la progettazione e costruzione di navi speciali, ha firmato un nuovo contratto per la realizzazione di tre navi della Guardia Costiera con il Norwegian Defence Materiel Agency (Ndma), l’agenzia del Ministero della Difesa che ha il compito di sviluppare e modernizzare le ...

Fincantieri - norvegese Vard costruirà nave posacavi per Prysmian : La controllata norvegese di Fincantieri, Vard Holdings, ha ricevuto un ordine da Prysmian per la progettazione e la costruzione di una nave posacavi. Il valore del contratto, incluse le forniture ...

Fincantieri : Vard costruirà una posacavi per il gruppo Prysmian : Bono ha poi concluso: "Si tratta, infatti, di uno dei primi ordini al mondo in questo mercato dopo la crisi, ed essercelo assicurati conquistando la fiducia di una società italiana di grande ...

