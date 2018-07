Finally Free di Niall Horan nel film d’animazione Smallfoot | il mio amico delle nevi

optimaitalia

(Di martedì 3 luglio 2018)divedrà la luce venerdì 6 luglio 2018. La canzone inedita disarà contenuta nella colonna sonora del nuovod'animazione Warner Bros Pictures,, il mio.Tra i brani inclusi nella colonna sonora del nuovo cartone animato ci sarà un pezzo dell'ex One Direction, che verrà pubblicato questa settimana in tutto il mondo, Italia inclusa.Il brano inedito si intitolaed è stato annunciato via social network dallo stesso artista che nelle scorse ore ha comunicato ai fan di essere stato scelto per firmare la colnna sonora di uno deid'animazione più attesi dell'anno., il mioè una commedia fantasy musicale, diretta Karey Kirkpatrick e Jason Reisig. Il cartone animato vede le voci di Channing Tatum, Zendaya, Gina Rodriguez, LeBron James, Ryder James e Danny DeVito ...