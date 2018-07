Figc | inchiesta antimafia | niente processo a Napoli e Reina

Spezia-Parma - inchiesta Figc su alcuni sms sospetti. Gli emiliani : 'Nessuna irregolarità o malizia' : La Gazzetta dello Sport parla di "riferimenti ambigui alla prestazione in difesa dello Spezia, quasi un invito a non metterci troppo cuore magari spingendo anche sulle differenti motivazioni di ...

Inchiesta antimafia - la Figc deferisce Reina - Cannavaro e Aronica : I tre sono stati deferiti dalla giustizia sportiva "per aver intrattenuto in maniera inopportuna rapporti con pregiudicati legati ad ambienti camorristici". L'articolo Inchiesta antimafia , la Figc deferisce Reina , Cannavaro e Aronica è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Inchiesta antimafia - la procura della Figc deferisce Paolo Cannavaro - Pepe Reina e Aronica : “Rapporti con camorristi” : Pepe Reina , Paolo Cannavaro e Salvatore Aronica andranno a processo sportivo per i presunti favori concessi a personaggi legati al clan camorristico Lo Russo e per le “inopportune e assidue frequentazioni” con i titolari dell’agenzia di scommesse Eurobet di piazza Mercato a Napoli. Di chi si tratta? Secondo gli inquirenti, dei fratelli Esposito, noti imprenditori partenopei arrestati per intestazione fittizia di beni a inizio ...

Atalanta - accuse di Gasperini a Pairetto : la Figc apre un’inchiesta : La stagione di Serie A si avvia verso la conclusione, nelle ultime settimane non sono mancati i veleni, dalle decisioni arbitrali che hanno condizionato la corsa scudetto fino alle accuse di Gasperini nei confronti di Pairetto, il tecnico aveva dichiarato: “Pairetto durante la partita col Genoa mi aveva minacciato che ci saremmo rivisti a Roma dicendomi ‘non saranno concessi questi comportamenti’. Non so come potesse sapere che ...