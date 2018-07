' Fiera di essere italiana La politica? Non so | io penso solo agli Europei'

sport.ilmessaggero

: #GiochiMediterraneo: 'Sono fiera di essere italiana, lo sono al 100%': Libania Grenot, l'azzurra di Cuba che con a… - Agenzia_Ansa : #GiochiMediterraneo: 'Sono fiera di essere italiana, lo sono al 100%': Libania Grenot, l'azzurra di Cuba che con a… - PieroRossi63 : RT @AngeloMellone: 'Sono fiera di essere italiana, lo sono al 100 per cento, ed è sempre un onore alzare il tricolore e farlo sventolare':… - flaviocarcasi : RT @AngeloMellone: 'Sono fiera di essere italiana, lo sono al 100 per cento, ed è sempre un onore alzare il tricolore e farlo sventolare':… -

(Di martedì 3 luglio 2018) Per la grinta sfoderata in gara si è meritata il soprannome di Panterita. Perché lei, Libania Grenot da Santiago di Cuba,per matrimonio dal 2008, non è una quattrocentista qualsiasi, ma la ...