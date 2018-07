Fieg | Fnsi | auguri buon lavoro a presidente Riffeser

sportfair

(Di martedì 3 luglio 2018) Roma, 3 lug. (AdnKronos) – “Laauguraad AndreaMonti, neo. La sua esperienza e la profonda conoscenza del settore maturate alla guida di uno dei più importanti gruppi editoriali italiani contribuiranno a tenere vivo il confronto sulle criticità e sulle riforme necessarie per il rilancio del sistema e, auspicabilmente, a dare impulso alla trattativa per il rinnovo del contratto nazionale digiornalistico”. Lo afferma, in una nota, il segretario generale della Federazione nazionale della Stampa italiana, Raffaele Lorusso.“Una trattativa – sottolinea Lorusso – che dovrà mettere al centro l’inclusione, la lotta alle disuguaglianze e il rafforzamento dei diritti di tutti i giornalisti, siano essi lavoratori dipendenti, precari o autonomi, nella consapevolezza che il ruolo dell’informazione ...