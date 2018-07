Ferrovie | Bussolati Pd | trattativa Trenord-Fs priva di trasparenza

sportfair

(Di martedì 3 luglio 2018) Milano, 3 lug. (AdnKronos) – Quella tra Regione Lombardia e Fs sul futuro diè “unadella minima”. Lo afferma Pietro, consigliere del Partito democratico in Regione Lombardia, commentando l’annuncio dell’incontro di lunedì prossimo tra il governatore Attilio Fontana e l’amministratore delegato di Fs, Renato Mazzoncini, per decidere sulla controproposta presentata dalla Regione per il controllo di. “Siamo di fronte a due soggetti pubblici che stanno tenendo unasegreta, se nonta -afferma-. Benvenuta. Il Consiglio regionale ha diritto di sapere, così come hanno diritto di sapere i pendolari che ogni giorno vivono sulla propria pelle i disagi che derivano da scelte politiche mancate”.L'articolo(Pd),-Fs ...