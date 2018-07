Ferrari Dino | la mitica supercar festeggia 50 anni con uno straordinario evento a

Ferrari Dino : oltre 150 esemplari della vettura per festeggiare i suoi 50 anni : La Dino , una delle auto di Maranello più amate e diffuse nel mondo, venne progettata dal figlio di Enzo Ferrari da cui ha preso il nome. Il prototipo della berlinetta venne presentato per la prima ...

FORMULA 1 DIRETTA GP MONACO 2018/ F1 streaming video SKY qualifiche e FP3 live : la Ferrari gioca a nascondino : DIRETTA FORMULA 1 F1 qualifiche e FP3 live del Gp MONACO 2018 a Montecarlo: cronaca e tempi delle due sessioni sullo storico circuito (oggi 26 maggio)(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 10:51:00 GMT)

Nuova Ferrari Dino : quasi pronta l’anti Porsche 911 ? : Secondo gli ultimi rumors la Casa di Maranello è ormai pronta per dare un’erede spirituale all’amatissima Ferrari Dino Di un’eventuale erede della storica Ferrari Dino si è parlato più volte in passato, ma adesso i rumors su un eventuale ritorno della super car di Maranello si stanno facendo più insistenti e l’arrivo della vettura potrebbe essere svelato il prossimo giugno in occasione dell’Investor day di Balocco. L’obiettivo della Casa di ...

Ferrari Monza 3.6 Evo - l’incredibile trasformazione di una Dino per 1 milione di dollari [GALLERY] : Il miliardario David Lee ha trasformato una Dino in un capolavoro del design e della tecnica spendendo una cifra esorbitante Il miliardario David Lee, proprietario dell’impero Hing Wa Lee Jewelers, ha comprato per 260mila dollari una Ferrari Dino del 1972 e l’ha trasformata in un bolide chiamato Ferrari Monza 3.6 Evo spendendo ben 1 milione di dollari. La vettura è stata modificata sia esteticamente che meccanicamente, sotto il cofano adesso ...

Ferrari Monza 3.6 Evo : la Dino modificata da David Lee per un milione di $ : La sua collezione di auto , tra le più rare al mondo, è conservata in un garage sotto un centro commerciale a 40 km dal centro di Los Angeles. Possiede modelli di Rolls-Royce, Pagani, Porsche, ...

Superbike - GP Italia Imola 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana all'autodromo 'Enzo e Dino Ferrari' : In streaming, invece, trasmissione assicurata grazie a Premium Play ed Eurosport Player . OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale delle gare del GP d'Italia. Il programma Venerdì 11 maggio 9.45 ...