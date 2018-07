Fermo | ritrovate le due minorenni | stanno bene

blogo

(Di martedì 3 luglio 2018) Le due ragazze di Fidenza scomparse nel fermano sono tornate a casa. Dopo 3 giorni con il fiato sospeso è stato il sindaco di Fidenza, Andrea Massari, a dare la notizia attraverso Facebook: "! Le nostre Gaia si riuniranno tra poco alle loro famiglie". Per fortuna le due ragazze non hanno incontrato alcun malintenzionato durante la loro fuga volontaria, messa in atto dopo una discussione in vacanza con i genitori. La svolta è arrivata grazie ad un ragazzo dell'Aquila che ha raccontato alla trasmissione "Chi l'ha visto?" di averle incontrate sabato scorso in spiaggia a Pescara. Sono quindi state allertate le forze dell'ordine, che sono riuscite a rintracciarle proprio nella città abruzzese. Non è chiaro cosa abbiano fatto le due giovani negli ultimi giorni, ma questo è solo un dettaglio; le due famiglie hanno potuto finalmente tirare un sospiro di sollievo.Cristina Perozzi, ...