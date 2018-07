Federer firma con Uniqlo | ma il marchio RF? Per ora resta a Nike | ma in futuro…

sportfair

: RT @WeAreTennisITA: L'erba sorride alla Croazia! #Coric firma l'impresa a Halle battendo #Federer in tre set in finale; #Cilic invece salva… - MMosaici : RT @WeAreTennisITA: L'erba sorride alla Croazia! #Coric firma l'impresa a Halle battendo #Federer in tre set in finale; #Cilic invece salva… - pccpla : RT @WeAreTennisITA: L'erba sorride alla Croazia! #Coric firma l'impresa a Halle battendo #Federer in tre set in finale; #Cilic invece salva… - Paolino843 : RT @WeAreTennisITA: L'erba sorride alla Croazia! #Coric firma l'impresa a Halle battendo #Federer in tre set in finale; #Cilic invece salva… -

(Di martedì 3 luglio 2018)con il brand giapponese, ma ilRFancora al vecchio sponsor: in futuro però, il tennista svizzero potrebbe ‘tornare in possesso’ delle su iniziali Nel primo giorno di Wimbledon, Rogerè sceso in campo con ‘qualcosa di strano’. Niente abiti(fatta eccezione per le scarpe), suo sponsor tecnico da 20 anni, il campione svizzero ha vestito. Nonostante l’accordo con il brand giapponese,però non potrà griffare i suoi abiti con le proprie iniziali ‘RF’. Almeno per ora. La motivazione la spiega lo stesso tennista di Basilea in conferenza stampa: “sono stato entusiasta di vestireoggi. È una storia iniziata tanto tempo fa. Mi sono sentito a casa. È stato anche cruciale giocare bene. Il logo RF è conal momento, ma passerà a me a un certo punto. Spero più prima che ...