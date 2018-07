FAO | per affrontare le sfide della sicurezza alimentare globale | occorrono condizioni di

FAO e Pennsylvania State University lanciano Nuru - un’app innovativa per combattere la diffusione del pericoloso parassita Lafigma : La FAO e la Pennsylvania State University hanno unito le forze per sviluppare e promuovere un’app innovativa, Nuru, che aiuta gli agricoltori africani a riconoscere l’insetto Lafigma, (Fall Armiworm in inglese) – un nuovo parassita dell’Africa sub-sahariana – in modo che possano prendere misure immediate per distruggerlo e frenarne la diffusione. Il Lafigma è apparso per la prima volta in Africa nel 2016, in Africa ...

Un ritorno alla Agroecologia - per la FAO occorre qualità e maggiore ecocompatibilità nelle metodologie di produzione in agricoltura : In definitiva, un approccio all ' agricoltura, e insieme una scienza, un movimento o una pratica, che associa fattore ambientale, colturale e sociale . Un'idea di agricoltura che non è a priori '...

La FAO e l’UNHCR lanciano un nuovo strumento per salvare le foreste nelle aree con una grande presenza di sfollati : La FAO e l’UNHCR – l’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati – hanno lanciato oggi un nuovo manuale per aiutare a ripristinare le foreste nelle zone con una grande presenza di sfollati, dove la forte dipendenza dal combustibile da legna mette foreste e boschi in pericolo. Circa 2,4 miliardi di persone – circa un quarto della popolazione mondiale – dipendono dal legno come principale fonte di energia per ...

FAO : gli inquinanti agricoli rappresentano una seria minaccia per le risorse idriche mondiali : L’inquinamento delle risorse idriche legato a pratiche agricole non sostenibili rappresenta un rischio serio per la salute umana e per agli ecosistemi del pianeta – un problema questo spesso sottovalutato sia dai decisori politici che dagli agricoltori, avverte un rapporto pubblicato oggi. In molti paesi l’agricoltura rappresenta oggi la fonte principale dell’inquinamento dell’acqua – non le città, né ...

L’Europa sottolinea il ruolo chiave della FAO per raggiungere la sostenibilità del cibo e dell’agricoltura : Il Consiglio dell’Unione Europea ha sottolineato oggi il ruolo chiave della FAO in quanto fonte di conoscenza in materia di agricoltura sostenibile, silvicoltura, pesca e acquacoltura, sicurezza alimentare e nutrizione. Ha poi adottato le conclusioni del Consiglio sulle priorità a medio termine della UE e dei paesi membri per la FAO. Il Consiglio – composto dai ministri dell’agricoltura dei 28 paesi membri della UE e dalla ...

FAO : avviato il programma Afrisoils per aumentare la produttività del suolo in Africa e ridurne il degrado : La FAO e la Global Soil Partnership hanno lanciato oggi un nuovo programma per aumentare la produttività del suolo e ridurne il degrado in Africa al fine di incrementare la sicurezza alimentare e nutrizionale del continente. Il programma Afrisoils mira ad aumentare la produttività del suolo del 30% in 47 paesi Africani e a ridurre il degrado del suolo del 25% nei prossimi dieci anni. L’Africa è il secondo più secco continente al mondo, con ...

La FAO aiuta i paesi a gettare le basi per iniziative di adattamento al cambiamento climatico : La FAO assiste dieci paesi in Africa, Asia, Caraibi, Europa orientale e Sud America a gettare le basi per iniziative di adattamento al cambiamento climatico finanziate dal Programma del Fondo verde per il clima (GCF), il cosiddetto “Readiness Programme“. Il Readiness Programme mira a creare capacità nei paesi in via di sviluppo per accedere ai finanziamenti del GCF e implementare piani nazionali di adattamento e di mitigazione del ...

FAO : 20 azioni per trasformare l’alimentazione e l’agricoltura : Per aiutare decisori politici e attori dello sviluppo ad accelerare i progressi verso l’impegno globale di eradicare la fame e la povertà, la FAO ha pubblicato una serie di 20 azioni volte a mostrare l’impatto che l’agricoltura sostenibile può avere nell’affrontare le più grandi sfide dell’umanità. trasformare il cibo e l’alimentazione per raggiungere gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (SDGs) offre una ...

FAO : cresce la determinazione per porre fine alla pesca illegale : Nella prima Giornata Internazionale per la Lotta alla pesca illegale, non Dichiarata e non Regolamentata (IUU l’acronimo inglese N.d.T.) cresce il numero di paesi che sottoscrive l’accordo internazionale per porvi fine. Si stima che la pesca IUU costi ogni anno fino a 23 miliardi di dollari e che un pesce su cinque sia pescato illegalmente. La data di oggi ricorda l’entrata in vigore nel 2016 dell’Accordo sulle Misure ...

FAO : porre fine all’uso dei medicinali antimicrobici per la promozione della crescita degli animali da allevamento : I medicinali antimicrobici hanno un ruolo importante nel salvaguardare la salute umana e animale, ma devono essere usati responsabilmente, anche nel settore agricolo. Questo il messaggio del Direttore Generale della FAO José Graziano da Silva ad una Riunione ONU di alto livello per il coordinamento sul tema della resistenza antimicrobica (AMR l’acronimo in inglese). “La FAO sostiene che antibiotici e altri antimicrobici dovrebbero ...

Giornata mondiale delle api - FAO : "Proteggerle per il futuro dell'alimentazione" : ... animali, esseri umani e ambiente " spiega da Silva Le innovazioni sono necessarie e devono basarsi sulla creazione di conoscenza, dove la scienza si combini con le conoscenze e le esperienze locali,...

Ambiente - FAO : le api vanno protette di più per il futuro dell’alimentazione : In occasione della prima Giornata mondiale delle api, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) ha esortato paesi e singoli individui a fare di più per proteggere le api e gli altri impollinatori per non rischiare un brusco calo della diversità alimentare. Le api sono gravemente minacciate dagli effetti combinati del cambiamento climatico, dell’agricoltura intensiva, dei pesticidi, ...