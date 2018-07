Fair Play Finanziario | la UEFA riesaminerà il caso del Paris Saint-Germain

Mondiali - la protesta del Senegal : “regola Fair Play priva di senso” : In due lettere alla Fifa, la federcalcio del Senegal ha protestato contro la regola del Fair Play – per la prima volta adottata ai Mondiali – che ha determinato l’eliminazione della nazionale Senegalese in favore del Giappone. Lo riportano i media russi. I Senegalesi sostengono che durante la partita contro la Polonia, il Giappone avrebbe smesso di attaccare dal 75′, consci dell’andamento della partita ...

Uva : “Milan? Norme Fair Play finanziario chiare e Figc non c’entra : “Milan? Quelle del fair-play finanziario sono regole che segue la Uefa, non passano dalla Federazione, è un rapporto diretto fra le società e la Uefa e la Figc non può intervenire. Noi non conosciamo neanche i documenti. Io poi ho anche un altro ruolo di vice presidente Uefa e presidente della commissione sul Financial fair play e club licensing ed è come chiedere al ministro della giustizia di intervenire su giudici e magistrati per ...

Il Senegal protesta dopo l'eliminazione : 'La regola del Fair Play è priva di senso' : Con due lettere alla Fifa, la Federcalcio del Senegal ha protestato contro la regola del fair llay - per la prima volta adottata ai Mondiali - che ha determinato l'eliminazione della nazionale ...

Calciomercato Inter : big - giovani - mercato e Fair Play finanziario : Sembrava una mission impossible. Sembrava che l'Inter dovesse per forza intaccare la propria rosa, vendere i propri giocatori più forti, mettersi l'anima in pace e cercare di stringere i denti. Invece,...

Portogallo eliminato dai mondiali. Il Fair-play di Ronaldo guadagna gli applausi dello stadio : La caduta degli dei: dopo le due finaliste della scorsa edizione, Germania e Argentina, il Mondiale russo perde anche Cristiano Ronaldo. Il suo Portogallo campione d'Europa è stato battuto 2-1 a Sochi dall'Uruguay di Cavani, autore di una splendida doppietta ma che ora tiene in ansia i tifosi della Celeste per l'infortunio che lo ha costretto a uscire al 29' della ripresa.A sorreggerlo durante l'uscita dal campo è stato Ronaldo, ...

Il Foggia non eccelle in disciplina e Fair-play dei tifosi - Grassadonia nuovo allenatore : Attraverso i comunicati ufficiali numero 203 e 204 e del comunicato stampa numero 80, la Lega Nazionale Professionisti B - l'organo che gestisce e regolamenta il campionato di Serie B - ha reso note le classifiche dei premi "Rispetto - disciplina" e "Rispetto - fair-play", con il Foggia che tuttavia non è riuscito ad eccellere, chiudendo nelle parti basse di entrambe le classifiche. La giornata di ieri è stata però anche importante per la firma ...

Mondiali Russia 2018 - il Giappone passa per il Fair Play - ma senza fair play : Giappone passa- Una regola che premia il Giappone e condanna il Senegal. passa il Giappone per il fair play, una decisione che ha fatto storcere il naso a parecchie persone. Due cartellini gialli in meno bastano per far volare il Giappone agli ottavi di finale. fair play senza fair play Carta canta: il Giappone passa […] L'articolo Mondiali Russia 2018, il Giappone passa per il fair play, ma senza fair play proviene da Serie A News Calcio ...

In Russia i Mondiali più belli di sempre grazie a VAR e Fair Play : ecco perché il criterio dei cartellini gialli è il più giusto : Se stiamo assistendo ai Mondiali di calcio più belli di sempre è anche grazie all’introduzione da parte della FIFA della moviola in campo e dei criteri del fair play per il passaggio del turno su cui soltanto in Italia si stanno facendo grandi polemiche. Discussioni inspiegabili, se pensiamo che nelle precedenti edizioni funzionava con … il sorteggio! Cosa ci può essere di più triste, drammatico, anti-meritocratico di un ...

Cos'è la regola del Fair play : Per un pugno di cartellini gialli . La regola del fair play colpisce duro nel corso dei Mondiali 2018. E a farne le spese è il Senegal che a parità di punti con il Giappone viene eliminato della ...

Giappone Polonia 0-1 : gol di Bednarek. Samurai agli ottavi grazie al Fair play : Giappone-Polonia 0-1 59' Bednarek Tabellino Giappone , 4-2-3-1, : Kawashima 7; H. Sakai 6.5, Yoshida 6, Makino 6, Nagatomo 6; Yamaguchi 5, Shibasaki 5.5; G. Sakai 6, Okazaki 5.5 , 47' Osako 5.5, , ...

Giappone-Polonia 0-1 - nipponici avanti per il Fair play : Roma, 28 giu. , askanews, Giappone avanti agli ottavi di finale grazie al Fair play. A Volgograd asiatici in festa grazie al minor numero di cartellini gialli beccati rispetto al Senegal. Vince la ...

Mondiali : Giappone avanti per Fair play : ANSA, - ROMA, 28 GIU - E' il fair play a determinare l'accesso agli ottavi dei Mondiali di Russia del Giappone. Nonostante la sconfitta per 1-0 con la Polonia, la squadra asiatica a parità di punti e ...

Mondiali 2018 - conta anche il Fair Play : ecco perché fa festa il Giappone : ROMA - È il fair play a determinare l'accesso agli ottavi dei Mondiali di Russia del Giappone. Nonostante la sconfitta per 1-0 con la Polonia, la squadra asiatica a parità di punti e differenza reti ...

Mondiali : Giappone avanti per Fair play : ANSA, - ROMA, 28 GIU - E' il fair play a determinare l'accesso agli ottavi dei Mondiali di Russia del Giappone. Nonostante la sconfitta per 1-0 con la Polonia, la squadra asiatica a parità di punti e ...