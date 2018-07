Facebook | tempo di pulizie | chiudono l’app per teen To Be Honest | Hello e Moves

Facebook è al lavoro per mettere in pausa le parole e - nel frattempo - introduce le reaction nelle storie : Il team di Facebook è attualmente al lavoro per introdurre diverse novità sul social network fra cui il "Silenzia parole" e le reaction nelle storie. L'articolo Facebook è al lavoro per mettere in pausa le parole e, nel frattempo, introduce le reaction nelle storie proviene da TuttoAndroid.

Quanto tempo passi su Facebook? Zuckerberg non vuole degli zombie : La notizia è di ieri e l’ha riportata Tech Crunch: Facebook sta per lanciare la funzione “Your Time on Facebook”. L’utente saprà in maniera dettagliata Quanto tempo sta trascorrendo sul social network e potrà impostare alert del tipo ‘Ehy, stai passando l’intera giornata sul newsfeed’. Al momento la funzionalità è in fase di sperimentazione e dal quartier generale dichiarano: “Vogliamo che il tempo speso su Facebook sia speso bene”. Ma è una ...

Facebook : in arrivo un contatore per scoprire quanto tempo trascorriamo sul social network : Stiamo vivendo un’epoca in cui la tecnologia è parte integrante delle nostre vite e siamo ormai costantemente connessi alla rete con ogni genere di dispositivo. Questo può certamente portare dei benefici legati soprattutto ad un accesso più semplice e intuitivo ad ogni genere di informazione e per la gestione del lavoro. Ma al tempo stesso può nascondere un problema legato all’abuso di dispositivi mobili e social media che in alcuni ...

Facebook ti farà sapere quanto tempo stai su Facebook : (Foto: Jane Manchun Wong/Twitter) Quando due anni fa Wired chiese a Chris Cox, il Chief Product Officer di Facebook, se avessero mai pensato di creare un timer interno per consentire alle persone di sapere quanto tempo spendessero sul social, sorrise: “Un’idea interessante”. Non era una risposta di cortesia, evidentemente. Invece di farsi fare concorrenza da questa o quell’app esterna dedicata alla dieta digitale, il ...

Presto Facebook darà la possibilità di monitorare il tempo trascorso sul social : Anche Facebook sta lavorando su una funzione di monitoraggio del tempo trascorso sul social. Non è una sensazione né un'indiscrezione, ma un dato di fatto

Facebook dice addio ai pulsanti di reazione temporanei : Un portavoce di Facebook ha confermato che il popolare social network non non adotta più reazioni personalizzate per le principali festività e fenomeni

Governo - Salvini su Facebook : “Basta perdere tempo : in Italia e all’estero ci vogliono fermare. O si parte o si torna al voto” : “Noi siamo pronti: o si parte o si torna al voto”. A dirlo, in diretta Facebook da Roma, è il segretario della Lega, Matteo Salvini. Che poi difende Paolo Savona, il cui nome è stato accostato in questi giorni al Ministero dell’Economia: “È una persona competente, con un solido curriculum. Ha osato dire che questa Unione Europea, così com’è, non va bene, e che l’euro fu una gabbia costruita dai tedeschi. Per ...

Sfollato del terremoto suicida - gestiva B&B. Commosso ricordo su Facebook : 'Il tempo ti logora' : Il Centro Italia è in lutto per il dramma di Massimo Dell'Orso , l'ex titolare di alcuni bed & breakfast rimasti gravemente danneggiati dal terremoto , che si è tolto la vita a 56 anni lanciandosi da ...