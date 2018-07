F1 | papà Verstappen a muso duro | “la gente che critica Max dovrebbe smetterla | lui sa

sportfair

(Di martedì 3 luglio 2018) Il padre del pilota della Red Bull è intervenuto per zittire le critiche piovute addosso a Max, riuscito a vincere in Austria la sua prima gara in stagione Maxsta zittendo i critici, cancellando le polemiche sul suo stile di guida a colpi di podi e prestazioni da urlo. Il pilota olandese infatti ha conquistato in Austria la sua prima vittoria in questa stagione, sfruttando a dovere tutte le situazioni favorevoli accadute in gara, non ultimo il doppio ritiro delle Mercedes. Photo4 / LaPresse Un risultato strabiliante che ha scatenato la reazione diJos, intervenuto al magazine olandese Formula 1 per rispondere alle critiche piovute addosso a Max dopo gli errori di qualche settimana fa. “Ladi parlare di presunto stile di guida aggressivo di Max. Lui sa quello che fa, deve mettere a punto alcuni meccanismi e conoscersi meglio, ma con ...