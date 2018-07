F1 | dopo l’Austria si vola in Gran Bretagna | ecco ORARI e DIRETTE TV di conferenza

sportfair

(Di martedì 3 luglio 2018) Terzo week-end consecutivo di Formula 1, il circus si sposta a Silverstone per il decimo appuntamento in calendario Non c’è tempo per distrarsi, la Formula 1 infatti regala il decimo appuntamento del Mondiale 2018 che si svolgerà sul circuito di Silverstone. Un’occasione da non perdere per la Mercedes che, sulla propria pista di casa, proverà a riscattare il doppio passo falso arrivato in Austria, dove le due Frecce d’Argento si sono ritirate per problemi di affidabilità. La Ferrari invece avrà l’obiettivo di difendere il primo posto della classifica Costruttori e piloti ottenuti domenica scorsa. Si comincia giovedì con la solitastampa, seguita poi da libere, qualifiche e gara.il programma dettagliato: Giovedì 5 luglio ore 16,stampa in diretta su Sky Sport F1 Venerdì 6 luglio ore 11.00-12.30, FP1 in diretta su Sky Sport F1 ore ...