F1 | clima teso in casa Mercedes dopo l’errore in Austria | Wolff però mette le cose in

(Di martedì 3 luglio 2018) Il team principal ha difeso con forza il capo degli strateghi, sottolineando come non ci saranno modifiche in corsa L’errore c’è e lo ha ammesso anche James Vowles in diretta, sottolineando come abbia sbagliato a non richiamare Lewis Hamilton in regime di Virtual Safety Car in. Il capo degli strateghi ha toppato, ma Totonon ha nessuna intenzione di puntargli il dito contro, visto che le intuizioni positive superano di gran lunga gli errori. Photo4 / LaPresse Per questo motivo, il team principal dellaè intervenuto per fare chiarezza sulla vicenda, sottolineando come non ci saranno novità nell’organigramma del team: “non abbiamo bisogno di apportare modifiche alla squadra, la cosa più importante è capire perché si è verificato un errore, tornando alla situazione per analizzarlo. Non penso che faremo lo stesso sbaglio due ...