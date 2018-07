Ex prete sposa compagno in Spagna | ma per la Curia è ancora “don”

Verona - Don Giuliano Costalunga ha sposato il suo compagno - la Curia : 'E' ancora prete' : Don Giuliano Costalunga, parroco italiano, raggiante, ha ammesso davanti al mondo intero: "Dopo 10 anni, finalmente, si è realizzato il mio sogno: ho sposato Paolo, amico ed amore di sempre". Il sacerdote, che fino a due anni fa era in servizio a Selva di Progno (piccolo centro del veronese di neppure mille anime, incastonato nel Parco Naturale Regionale della Lessinia), nonostante abbia contratto matrimonio gay è ancora prete; infatti, come ha ...

Don Giuliano Costalunga - sposa collaboratore ma è ancora prete/ Ultime notizie : il vescovo - “vicenda triste” : Un sacerdote veneto si sposa con un altro uomo, ma "dimentica" di spretarsi: è ancora prete ed è sposato in un matrimonio gay. Ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 18:00:00 GMT)

prete gay si sposa con il compagno alle Canarie : Verona, 3 lug. , AdnKronos, - Si è sposato a Gran Canaria con il suo compagno di sempre. E' la storia di don Giuliano Costalunga, che dopo dieci anni ha realizzato il suo sogno: si è sposato ad aprile ...

prete gay si sposa con il compagno alle Canarie : Verona, 3 lug. (AdnKronos) - Si è sposato a Gran Canaria con il suo compagno di sempre. E’ la storia di don Giuliano Costalunga, che dopo dieci anni ha realizzato il suo sogno: si è sposato ad aprile nell'isola spagnola con il compagno di sempre, Paolo. E' quanto riportano oggi i quotidiani di Veron

prete gay si sposa con il compagno alle Canarie : Verona, 3 lug. (AdnKronos) – Si è sposato a Gran Canaria con il suo compagno di sempre. E’ la storia di don Giuliano Costalunga, che dopo dieci anni ha realizzato il suo sogno: si è sposato ad aprile nell’isola spagnola con il compagno di sempre, Paolo. E’ quanto riportano oggi i quotidiani di Verona.Don Giuliano Costalunga è stato parroco di Selva di Progno, in servizio fino a due anni fa nella piccola parrocchia ...

prete gay si sposa con il compagno alle Canarie : Si è sposato a Gran Canaria con il suo compagno di sempre. E' la storia di don Giuliano Costalunga, che dopo dieci anni ha realizzato il suo sogno : si è sposato ad aprile nell'isola spagnola con il ...

Verona : prete gay si sposa con il compagno a Gran Canaria : Verona, 3 lug. (AdnKronos) – Si è sposato a Gran Canaria con il suo compagno di sempre. E’ la storia di don Giuliano Costalunga, che dopo dieci anni ha realizzato il suo sogno: si è sposato ad aprile nell’isola spagnola con il compagno di sempre, Paolo. E’ quanto riportano oggi i quotidiani di Verona.Don Giuliano Costalunga è stato parroco di Selva di Progno, in servizio fino a due anni fa nella piccola parrocchia sui ...

Verona : prete gay si sposa con il compagno a Gran Canaria : Verona, 3 lug. (AdnKronos) – Si è sposato a Gran Canaria con il suo compagno di sempre. E’ la storia di don Giuliano Costalunga, che dopo dieci anni ha realizzato il suo sogno: si è sposato ad aprile nell’isola spagnola con il compagno di sempre, Paolo. E’ quanto riportano oggi i quotidiani di Verona.Don Giuliano Costalunga è stato parroco di Selva di Progno, in servizio fino a due anni fa nella piccola parrocchia ...

Verona : prete gay si sposa con il compagno a Gran Canaria : Verona, 3 lug. (AdnKronos) - Si è sposato a Gran Canaria con il suo compagno di sempre. E’ la storia di don Giuliano Costalunga, che dopo dieci anni ha realizzato il suo sogno: si è sposato ad aprile nell'isola spagnola con il compagno di sempre, Paolo. E' quanto riportano oggi i quotidiani di Veron

Verona : prete gay si sposa con il compagno a Gran Canaria : Verona, 3 lug. (AdnKronos) – Si è sposato a Gran Canaria con il suo compagno di sempre. E’ la storia di don Giuliano Costalunga, che dopo dieci anni ha realizzato il suo sogno: si è sposato ad aprile nell’isola spagnola con il compagno di sempre, Paolo. E’ quanto riportano oggi i quotidiani di Verona.Don Giuliano Costalunga è stato parroco di Selva di Progno, in servizio fino a due anni fa nella piccola parrocchia ...

Verona - va a sposarsi in Spagna con il compagno ma è prete. Il marito? Un collaboratore. Il vescovo : “Vicenda triste” : Ad aprile si è sposato con il suo compagno a Gran Canaria. Ma Giuliano Costalunga è un prete perché non ha mai presentato domanda ufficiale per uscire dal clero. Il marito di don Giuliano si chiama Pablo ed è un collaboratore conosciuto durante gli anni di sacerdozio. “È ancora prete – conferma il vescovo di Verona Giuseppe Zenti – è una vicenda molto triste per la nostra chiesa. Un mio predecessore aveva impedito la sua ...