Ex prete sposa compagno in Spagna - ma per la Curia è ancora “don” : Ex prete sposa compagno in Spagna, ma per la Curia è ancora “don” La vicenda riguarda un 48enne che per una decina d’anni è stato parroco della piccola frazione di Selva di Progno, sui Monti Lessini, nel Veronese. Secondo il vescovo non avrebbe chiesto la "riduzione allo stato laicale" prima delle nozze, ma il suo legale ...

Verona - Don Giuliano Costalunga ha sposato il suo compagno - la Curia : 'E' ancora prete' : Don Giuliano Costalunga, parroco italiano, raggiante, ha ammesso davanti al mondo intero: "Dopo 10 anni, finalmente, si è realizzato il mio sogno: ho sposato Paolo, amico ed amore di sempre". Il sacerdote, che fino a due anni fa era in servizio a Selva di Progno (piccolo centro del veronese di neppure mille anime, incastonato nel Parco Naturale Regionale della Lessinia), nonostante abbia contratto matrimonio gay è ancora prete; infatti, come ha ...

Verona - va a sposarsi in Spagna con il compagno ma è prete. Il marito? Un collaboratore. Il vescovo : “Vicenda triste” : Ad aprile si è sposato con il suo compagno a Gran Canaria. Ma Giuliano Costalunga è un prete perché non ha mai presentato domanda ufficiale per uscire dal clero. Il marito di don Giuliano si chiama Pablo ed è un collaboratore conosciuto durante gli anni di sacerdozio. “È ancora prete – conferma il vescovo di Verona Giuseppe Zenti – è una vicenda molto triste per la nostra chiesa. Un mio predecessore aveva impedito la sua ...