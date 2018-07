Eurozona | non c’è Tria pe’ gatti Il Quantitative easing è finito

Non solo migranti : che cosa ha deciso il vertice Ue sulla riforma dell'Eurozona : All'Euro Summit via libera al potenziamento del Meccanismo di stabilità, che assume il ruolo di 'paracadute' anche per il Fondo di risoluzione bancaria. Tempi lunghi per la garanzia unica europea dei ...

Non solo i migranti : anche la riforma dell'Eurozona targata Merkel-Macron spacca l'Ue : Rischia di infrangersi contro il muro anche l'altro grande pilastro del "patto" di Meseberg stipulato da Angela Merkel ed Emmanuel Macron. Quello che ormai era chiaro da diversi giorni è stato formalizzato dal presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno nella lettera che ha inviato al presidente del Consiglio Ue Donald Tusk in vista del Consiglio Ue del 28-29 giugno: "I governi sono divisi sulla condivisione dei rischi e sull'esposizione dei ...

Yanis Varoufakis : «L’uscita dell’Italia dall’Euro? Sicura - se l’Eurozona non si rinnova» : «L’uscita dell’Italia dall’Euro? Se le politiche dell’Eurozona rimarranno le stesse, è Sicura al 100%. Al contrario, sarà probabile allo 0%». Gioca con le percentuali, Yanis Varoufakis. Lui, che proprio sulle percentuali del debito e della spesa pubblica aveva basato la sua avventura da ministro delle Finanze della Grecia assieme al partito di Tsipras, commenta il nuovo governo italiano alla vigilia del suo tour nel nostro Paese, dove ...

Segretario al tesoro Usa - Italia non preoccupa ma resti in Eurozona : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Francia : "Se Italia non rispetta impegni - Eurozona a rischio" : I media francesi riportano oggi le parole del ministro dell'Economia della Francia, Bruno Le Maire, sul futuro governo Italiano, quello che ancora deve nascere ma che ha stabilito le proprie linee guida attraverso il contratto firmato da Lega e MoVimento 5 Stelle. Le Maire ha detto:"Se il nuovo governo si assumerà il rischio di non rispettare i propri impegni sul debito, sul deficit, ma anche sul consolidamento delle banche, è tutta la ...

Francia : "Se l'Italia non rispetta<br>gli impegni - Eurozona a rischio" : I media francesi riportano oggi le parole del ministro dell'Economia della Francia, Bruno Le Maire, sul futuro governo italiano, quello che ancora deve nascere ma che ha stabilito le proprie linee guida attraverso il contratto firmato da Lega e MoVimento 5 Stelle. Le Maire ha detto:"Se il nuovo governo si assumerà il rischio di non rispettare i propri impegni sul debito, sul deficit, ma anche sul consolidamento delle banche, è tutta la ...

La Francia avverte l'Italia : 'Se non rispetta impegni a rischio stabilità dell'Eurozona' : Il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire , lancia un avvertimento all' Italia e ai leader politici impegnati nella formazione del nuovo governo. "Vedremo quali decisioni saranno prese dall'...

La Francia avverte : stabilità dell'Eurozona a rischio se l'Italia non rispetterà gli impegni : Parigi - I l ministro francese dell'economia, Bruno Le Maire , mette in guardia che la stabilità della zona euro sarà 'messa a rischio' se il prossimo governo italiano non rispetterà i suoi impegni su debito e deficit. 'Se il nuovo ...

La Francia avverte : stabilità dell’Eurozona a rischio se l’Italia non rispetterà gli impegni : Il ministro francese dell’economia, Bruno Le Maire, mette in guardia che la stabilità della zona euro sarà «messa a rischio» se il prossimo governo italiano non rispetterà i suoi impegni su debito e deficit....

Francia : 'Se l'italia non rispetta gli impegni sul debito - l'Eurozona è a rischio' : Il ministro dell'Economia francese ha comunque precisato: "Vedremo quali decisioni saranno prese dall'italia, io ribadisco quanto sia importante mantenere questi impegni a lungo termine per garantire ...

Francia : 'Se italia non rispetta impegni debito - Eurozona a rischio' : Se il nuovo governo italiano "si assumesse il rischio di non rispettare i propri impegni sul debito" metterebbe a rischio l'intera eurozona. A sottolinearlo è il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, in un commento sulla possibilità , peraltro smentita da M5s e Lega, che venga valutato l'azzeramento del debito. Per il ministro transalpino, inoltre, anche gli ...