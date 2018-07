Estate a Pordenone 2018 | gli appuntamenti in programma mercoledì 3 luglio

fvgnews

: Teatro, cinema sotto le stelle e musica blues ovunque PORDENONE. Mercoledì 4 luglio prendono il via nell’Estate a… - friulionline : Teatro, cinema sotto le stelle e musica blues ovunque PORDENONE. Mercoledì 4 luglio prendono il via nell’Estate a… - FVGlive : RT @comunepordenone: ESTATE A PORDENONE ?????????????????????? Ecco gli #eventi di #oggi a #Pordenone #Fvg ?? Guarda qui il programma ?? » https://t.c… - issa_henri : RT @comunepordenone: ESTATE A PORDENONE ?????????????????????? Ecco gli #eventi di #oggi a #Pordenone #Fvg ?? Guarda qui il programma ?? » https://t.c… -

(Di martedì 3 luglio 2018) Ci sarà Musica live con oltre 20 concerti, musicisti di strada, dj set, spettacoli e cicchetti a gogò per tutta la sera in giro per la città. Dalle 19 si esibiscono la Black Fingers Band , Bar Sbico, ...