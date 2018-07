Ermal Meta | il nuovo singolo sarà “Io mi innamoro ancora”

Io mi innamoro ancora è il nuovo singolo di Ermal Meta da Non abbiamo armi : audio e testo : Io mi innamoro ancora è il nuovo singolo di Ermal Meta da Non abbiamo armi. Già dato come indiscrezione dalle voci trapelate dopo il Wind Summer Festival, l'artista di Fier ha finalmente sciolto le riserve e annunciato che il prossimo brano dal disco arriverà nelle radio a partire dal 6 luglio. Insieme al singolo, Ermal Meta rilascerà anche la clip ufficiale che accompagnerà l'uscita del terzo estratto da Non abbiamo armi dopo Non mi avete ...

Radionorba Battiti Live ad Ostuni in diretta TV e streaming il 1° luglio con Ermal Meta ed Emma : tutti gli ospiti : Radionorba Battiti Live ad Ostuni accoglie sul palco alcuni degli artisti italiani più seguiti del momento. Ci saranno Ermal Meta ed Emma Marrone ma anche Ultimo e Giusy Ferreri, al primo posto della classifica Fimi relativa ai singoli più venduti in digitale con il brano Amore e Capoeira, rilasciato con i producer Takagi & Ketra, garanzie di successo. Il tormentone dell'estate 2018 potrebbe essere proprio questo ma dovrà vedersela con ...

Ermal Meta a Rimini Park Rock improvvisa una dedica ai fan durante Piccola Anima : “Se canto piano - vi sento forte” (video) : Un successo il concerto di Ermal Meta a Rimini Park Rock, tenutosi venerdì 29 giugno nella location romagnola. Il live del cantautore di origini albanesi ha inaugurato la stagione di concerti di Rimini Rock Park, alla sua seconda data del Non Abbiamo Armi Tour. Con una scaletta in divenire, sempre aperta ad ultimi cambiamenti e cambi improvvisi, Ermal Meta si è esibito a Rimi Rock Park con oltre un'ora e mezzo di concerto, che ha ripercorso ...

Tutte le novità del programma dell’Home Festival 2018 - anche Ermal Meta in cartellone : biglietti in prevendita : Arrivano le prime novità sul programma dell'Home Festival 2018, con un nuovo concerto di Ermal Meta che darà l'avvio ufficiale alla manifestazione alla quale parteciperanno anche Le Vibrazioni, a poco più di un anno dalla reunion che ha permesso loro di tornare sul palco del Teatro Ariston con Così Sbagliato. Come da abitudine, il programma si prospetta ricchissimo. Numerosi gli show, con il ritorno del camping che da quest'anno si ...

Giffoni Music Concept - Max Gazzè ed Ermal Meta protagonisti del format : Due gli spettacoli che, ogni sera, uniranno giurati, giffoners, famiglie e pubblico intorno al palco di Piazza Lumière: 20 luglio Benji & Fede e Livio Cori, 21 luglio Ermal Meta e Eva, 22 luglio Luca ...

Chi scrive i pezzi di Fedez? L'artista risponde tirando in causa Ermal Meta : FUNWEEK.IT - Qualche giorno fa, Fedez è intervenuto via social con una lunga e polemica Instagram Story per chiarire una volta per tutte come stanno le cose con la scrittura dei suoi pezzi dopo rumor ...

Giffoni 2018 : concerti di Max Gazzè - Ermal Meta - Ultimo - Fabrizio Moro - Benji e Fede e tanti altri : Due gli spettacoli che, ogni sera, uniranno giurati, giffoners, famiglie e pubblico intorno al palco di Piazza Lumière: 20 luglio Benji e Fede e Livio Cori 21 luglio Ermal Meta e Eva 22 luglio ...

Tutti gli ospiti di Giffoni Music Concept 2018 - da Ermal Meta e Fabrizio Moro a Benji e Fede : programma completo : Anche Ermal Meta, Fabrizio Moro, Benji e Fede e Annalisa tra gli ospiti di Giffoni Music Concept, la leg Musicale del Giffoni Film Festival dal 20 al 28 luglio a Giffoni Vallepiana. Previsti incontri e masterclass con i protagonisti, così come avviene ogni anno in occasione della kermesse dedicata al cinema e ai più giovani. Tanti gli artisti che prenderanno parte all'evento, a cominciare da Ermal Meta e Fabrizio Moro, più recenti vincitori ...

Al via il Non Abbiamo Armi Tour di Ermal Meta da Fiorenzuola D’Arda - il messaggio ai fan : “Mi avete fatto del bene” : Finalmente in partenza il Non Abbiamo Armi Tour di Ermal Meta, vincitore insieme a Fabrizio Moro del 68esimo Festival di Sanremo con il brano Non mi avete fatto niente. Questa sera partirà il tanto atteso Tour di concerti del cantautore, che girerà in lungo e in largo la penisola da giugno ad ottobre, con un calendario ricco di appuntamenti dal vivo: si parte da Fiorenzuola D'Arda in provincia di Piacenza, per poi proseguire a Rimini Rock ...

Gli ospiti del Festival Show a Padova - da Annalisa ed Ermal Meta a Roby Facchinetti e Riccardo Fogli : Annunciati gli ospiti del Festival Show a Padova, la prima tappa della kermesse canora itinerante con Radio Birikina e Radio Bellla e Monella. La prima tappa del Festival Show 2018 si terrà domenica 8 luglio alle ore 21 al Prato della Valle di Padova, con la conduzione di Bianca Guaccero. Tra gli ospiti della serata in musica, tante star della canzone italiana tra cui i protagonisti dell'ultimo Festival di Sanremo Ermal Meta, Annalisa, e ...

Ermal Meta e Il Volo al Premio Agnes di Sorrento - in tv il 27 giugno : tutti gli ospiti dell’evento : Ermal Meta e Il Volo al Premio Agnes di Sorrento, giunto quest'anno alla sua decima edizione. Tenutosi lo scorso weekend, tra tanti ospiti e vincitori, il Premio Biagio Agnes ha visto protagonisti diversi volti del cinema, del giornalismo, della televisione. ospiti della serata di premiazione del decennale del Premio Agnes, anche alcuni volti della musica italiana, tra cui il trio de Il Volo, Dodi Battaglia dei Pooh e il vincitore dell'ultimo ...

Ermal Meta e la verità su '21 grammi' : Ermal Meta, vincitore di Sanremo e il giudice di Amici17 più amato dal pubblico, miete successi e consensi. Come? Con franchezza e sincerità. Severo ma giusto, dice "pane al pane e vino al vino" , ad ...

Fedez "scrivo io i miei pezzi" / I retroscena sulla nascita dei suoi tormentoni e l'aneddoto su Ermal Meta : Fedez ha rivendicato la paternità dei suoi tormentoni, svelando alcuni retroscena sui suoi brani più amati. E fra una clip e l'altra spunta l'aneddoto su Ermal Meta...(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 13:42:00 GMT)

Luca Bizzarri ed Ermal Meta "fascisti!"/ Billy Elliot "è propaganda gay" : musical cancellato a Budapest : Luca Bizzarri ed Ermal Meta si sono espressi sulla cancellazione a Budapest del musical ispirato al film Billy Elliot, accusato da una parte della stampa di fare "propaganda gay"...(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 18:42:00 GMT)