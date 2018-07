Eredita un milione da anziana | parroco imputato per circonvenzione d' incapace

Muore a 90 anni e lascia al cane che gli salvò la vita un milione di euro in eredità : Lui Muore e lascia al cane un' eredità di un milione di euro . Accade ad Avellino dove il novantenne Pasquale Rizzo - come riporta il sito

Milano - il cane lo salvò : lui gli lascia in eredità un milione di euro : Lui muore e lascia al cane un' eredità di un milione di euro . Accade ad Avellino dove il novantenne Pasquale Rizzo - come riporta il sito

Muore e lascia un milione di euro in eredità al cane che gli salvò la vita : Quel cane gli salvò la vita , così un ex funzionario delle Ferrovie dello Stato ha deciso di lascia re tutto i suoi averi in eredità al proprio amico a quattro zampe. Pasquale Rizzo, classe 1928, originario di...

Il gatto che ha Ereditato un milione e mezzo di euro Video : A chi non piacerebbe avere uno zio Paperone, o un qualsiasi parente lontano che saltasse fuori all'improvviso, magari tramite la telefonata di un notaio, che ci annunciasse che alla sua morte, il parente ci avesse dichiarato eredi di un cospicuo patrimonio? È capitato ad un gatto di nome Pilù Ad un gatto trovato per strada dalla sua proprietaria, e divenuto ricco grazie a lei, la signora Cecilia Anna D., ex funzionaria della presidenza del ...