Eni punta alla neutralità carbonica | obiettivi entro l' anno?

Appuntamento domEnica prossima con 'Io tifo per l'Arbitro' : ... bersagliate sempre di più e vittime di tanti recenti fatti di cronaca. Gli sponsor della manifestazione hanno dato la possibilità di coprire i costi di gestione del Torneo così da poter devolvere, ...

Petrolio in calo. E Descalzi - Eni - punta a quota 70 dollari : Gli investitori temono a questo punto che i tre maggiori Paesi produttori di Petrolio al mondo, vale a dir e Stati Uniti, Russia e Arabia Saudita , raggiungano un accordo che preveda un ulteriore ...

I Bastardi di Pizzofalcone Anticipazioni : stasera - domEnica 1 luglio 2018 - il quarto appuntamento : Il nuovo caso coinvolgerà il duplice omicidio di una fratello e una sorella. Riuscirà Lojacono a risolvere la situazione anche questa volta?

Proseguono gli appuntamenti de "I Mercoledì di Pozzo Garitta" con Elena Buttiero e Ferdinando MoltEni : Dopo la poesia di Francesco Macciò, il prossimo appuntamento de 'I Mercoledì di Pozzo Garitta' sarà invece dedicato a quel fenomeno, musicale e poetico al tempo stesso, rappresentato dalla scuola '...

Gli appuntamenti di domEnica 1 e lunedì 2 luglio a Bologna e dintorni : Pianofortissimo : ... via Castiglione 134, ore 19.30, ingresso libero Considerato un "terrorista della risata" per i botti, le esplosioni e i giochi di fumo che caratterizzano i suoi spettacoli, Mr. Bang, al secolo ...

La Corte di Strasburgo condanna l'Italia per la confisca dei terrEni di Punta Perotti : La volontà di salvaguardare l'ambiente e i bellissimi paesaggi italiani è nobile, giusta e condivisibile. Ma quest'obiettivo deve essere raggiunto rispettando tutti i diritti delle parti in causa. Cosi può riassumersi la posizione della Corte europea dei diritti umani che oggi per la terza volta ha condannato l'Italia per la confisca di terreni dove, secondo le autorità, si era costruito abusivamente o lo si sarebbe ...

Punta Perotti - Italia condannata dalla Corte di Strasburgo per la confisca dei terrEni : “Violata proprietà privata” : La Corte europea dei diritti umani di Strasburgo, con una sentenza non appellabile, ha stabilito che l’Italia non avrebbe dovuto confiscare per costruzione abusiva i terreni di Punta Perotti, a Bari, senza una una previa condanna dei responsabili. Nella sentenza, che riguarda anche i casi di Testa di Cane e Fiumarella di Pellaro, a Reggio Calabria, e Golfo Aranci, in provincia di Olbia, i giudici sostengono che le autorità Italiane hanno ...

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che l’Italia ha confiscato illegalmente alcuni terrEni (fra cui Punta Perotti e il Golfo di Aranci) : In una sentenza diffusa oggi, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che l’Italia ha confiscato illegalmente alcuni terreni fra cui Punta Perotti a Bari e il Golfo di Aranci a Olbia. La Corte ha spiegato che le autorità The post La Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che l’Italia ha confiscato illegalmente alcuni terreni (fra cui Punta Perotti e il Golfo di Aranci) appeared first on Il Post.

Tennis - ATP Eastbourne 2018 : Marco Cecchinato la spunta al terzo set contro DEnis Istomin e passa ai quarti : Debutto convincente sull’erba di Eastbourne per Marco Cecchinato. L’azzurro, entrato in tabellone direttamente al secondo turno, ha sconfitto Denis Istomin, già giustiziere di Andreas Seppi al primo turno, in rimonta al terzo set, 4-6 6-4 7-5. Un successo importante, perché il match era cominciato in salita, perché si tratta di una prova generale in vista di Wimbledon (dove Marco sarà testa di serie) e perché il torneo inglese ...

Tutto può succedere 3/ Anticipazioni 25 giugno e diretta : DEnis è disperato (seconda puntata) : Tutto può succedere 3 torna in onda oggi, 25 giugno su Rai1 con una seconda puntata da non perdere in cui conosceremo i nuovi sviluppi nella vita dei nostri protagonisti(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 22:23:00 GMT)

FigliomEni-Rollero : borseggiatrici unica cosa puntale metropolitana Roma : Figliomeni-Rollero: tutti i giorni presenti su linea A e B Roma – Di seguito la nota congiunta tra Francesco Figliomeni, consigliere comunale di FdI e Marco Rollero di FI. “Oramai l’unica cosa puntuale della metropolitana di Roma sono le baby rom borseggiatrici. Che anche oggi si sono presentate come un orologio svizzero nelle stazioni tra Battistini e Re di Roma. Sono lì, tutti i giorni, sulla linee A e B prendendo di mira ...

DomEnico De Masi - spuntano le cifre delle sue parcelle pagate dai grillini : 'Non lo rifarei' : Certo solo un caso che il professore abbia cambiato idea dopo che sono state diffuse le cifre delle sue parcelle intascate dal Movimento Cinque Stelle per una serie di ricerche su economia e lavoro.