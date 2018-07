Energia : Neo 2018 - in 2050 rinnovabili copriranno 98% produzione elettricità : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – Nel 2050 le rinnovabili copriranno il 98% della produzione di elettricità in Italia. Solo la Spagna, con il 99%, ha una penetrazione delle rinnovabili maggiore. E’ quanto emerge dal New Energy Outlook 2018 realizzato da Bloomberg che è stato presentato oggi nella sede dell’Enel di Roma alla presenza del Ceo del gruppo energetico italiano Francesco Starace.Attualmente la penetrazione media delle ...