Enduro | ancora successi per il giovane Francesco Giusti

Enduro – A Enego vince ancora Riccardo Fabris : Il weekend di Enduro a Enego regala grandi emozioni per il terzo e quarto round della stagione Un weekend all’insegna dell’Enduro e del divertimento per i piccoli atleti del Campionato Italiano MiniEnduro Maxxis 2018 che sabato 26 e domenica 27 maggio hanno animato la cittadina montana di Enego per il terzo e quarto round della stagione. La due giorni marchiata #MINIEnduro2018 si è aperta ufficialmente alle ore 8.30 di sabato con l’inizio delle ...