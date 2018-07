Ema | Corte Ue | nessuna sospensione del trasloco ad Amsterdam

CinEma all'aperto - in Corte Solferino appuntamento con il grande schermo : Tutti gli spettacoli prenderanno il via alle 21.30 , tranne 'Il fantasma dell'Opera' che inizierà alle 20.30, . Ingresso 4,50 euro.

Rifiuta servizio floreale alle nozze gay - la Corte SuprEma le dà ragione : A seguito della sentenza del 4 giugno scorso a favore di Jack Phillips, che si era Rifiutato di creare una torta personalizzata per celebrare delle nozze gay, adesso la Corte Suprema degli Stati Uniti ...

Assegnazione dell’Ema si allontana : per Milano arriva il primo ‘no’ dalla Corte di Giustizia : Assegnazione dell’Ema si allontana: per Milano arriva il primo ‘no’ dalla Corte di Giustizia La Corte di Giustizia Ue ha respinto la richiesta di sospensiva del Comune di Milano. Ma si tratta solo di una parte ‘secondaria’ della causa principale intentata dal capoluogo lombardo, che ha chiesto ai giudici dell’Unione l’annullamento della decisione di trasferire […] L'articolo Assegnazione dell’Ema si allontana: per ...

Gay Pride - a Pompei il corteo sfila davanti alla basilica : estrEma destra e cittadini in preghiera per protesta : Al Gay Pride di Pompei sono in migliaia a sfilare per le vie della città del Santuario della Beata Vergine del Rosario. Ed è proprio mentre il corteo sfila dinanzi alla basilica che un gruppo di militanti di Forza Nuova recita il rosario, insieme ad altri cittadini, in segno di protesta. “Stiamo assistendo a una sfilata di non so che cosa e dobbiamo difendere la nostra cultura – dice Salvatore Pacella di Forza Nuova – 20 anni fa una ...

La bastonata durissima della Corte SuprEma ai sindacati e ai Dem : Tecnicamente, ad essere battuti sono stati i sindacati del settore pubblico, ma nella politica americana questi sindacati sono sostanzialmente il braccio militante del partito DEM, nel senso che ...