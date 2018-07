Elodie è tornata insieme all’ex fidanzato Andrea Maggino | ora è ufficiale

Elodie e Lele si sono lasciati di nuovo : lei è tornata con l’ex fidanzato? : Elodie e Lele non stanno più insieme: lei è stata beccata con l’ex fidanzato Andrea Che fine hanno fatto Elodie e Lele? Gli ex cantanti di Amici 15 non stanno più insieme. L’annuncio non è mai arrivato dai diretti interessati ma i fan più attenti hanno notato che da tempo sui social non si mostrano […] L'articolo Elodie e Lele si sono lasciati di nuovo: lei è tornata con l’ex fidanzato? proviene da Gossip e Tv.