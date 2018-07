Egitto mania a Viterbo I tesori di Tutankhamon in mostra nel meraviglioso Palazzo dei

caffeinamagazine

: A Viterbo è Egitto mania - Arte - - loretoarte : A Viterbo è Egitto mania - Arte - - easytuscia : RT @solospettacolo: A Viterbo è Egitto mania -

(Di martedì 3 luglio 2018)dà ancora il suo contributo concreto alla crescita culturale: la Città dei papi abbraccia il Paese dei faraoni. L’Anticoè, da sempre, uno dei temi fondamentali per gli affamati di cultura, per i curiosi e per chi ritiene che le città italiane possano e debbano vivere di eventi di carattere culturale. E nel capoluogo della Tuscia (dal 1 luglio al 28 ottobre) l’occasione è quella de “Idi”,voluta dalla Fondazione Caffeina e dalla Società italiana di beneficienza, con il sostegno della diocesi di, dell’ambasciata italiana al Cairo, dell’ambasciata egiziana a Roma e del ministero degli Affari esteri. (continua dopo la foto)In esposizione c’è il grande tesoro di, con la sua celebre maschera mortuaria fatta d’oro, lapislazzuli e paste vitree; il sarcofago e il cocchio del faraone morto ...