Ecco il casco che pompa musica e ti fa rispondere alle chiamate in automatico

MotoGp – Test Montmelò - spavento per Petrucci : “sono caduto a 250km/h! Ho spaccato casco e tuta - Ecco come sto” : spavento in casa Pramac: caduta a 250km/h per Danilo Petrucci nei Test del Montmelò E’ in corso, al Montmelò, una giornata di Test per la MotoGp. Il team ufficiale Ducati ha deciso di non prendere parte alle prove che si stanno disputando sul circuito spagnolo, ma la Pramac è in posta per lavorare sodo sulla moto. Giornata di lavoro conclusa con una terribile caduta per Danilo Petrucci. Il ternano è caduto in curva 9 mentre provava il ...