Ecco com’è avere Meghan Markle per amica

Ecco com’è finita la grande guerra dei brevetti tra Apple e Samsung : (Foto: Getty Images) Ora è ufficiale: si è conclusa la guerra dei brevetti che ha visto coinvolte, negli ultimi sette anni, Apple e Samsung. La lunga querelle legale si è chiusa con uno storico accordo tra i due giganti tech, leader mondiali nella produzione di smartphone. E proprio il design (e alcune funzionalità) dei telefoni di casa Apple è stato, in questi anni, il cuore della contesa: la casa di Cupertino infatti aveva accusato i coreani ...

Gianni Sperti : Ecco com’è Tina Cipollari dietro le quinte! : Gianni Sperti racconta in un’intervista, come è dietro le quinte Tina Cipollari. I due lavorano insieme nel ruolo di opinionisti a Uomini e Donne da ormai dieci anni. ecco cosa dice il ballerino della sua collega! Tina Cipollari e Gianni Sperti si conoscono da più di un decennio. I due protagonisti infatti lavorano fianco a fianco nel programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, nel ruolo di opinionisti. Le loro battute spesso pungenti, ...

Ecco com’era il primo prototipo di smartphone Samsung a doppio schermo : (Foto: Weibo) Se le ultime indiscrezioni circolate riguardanti il fantomatico smartphone pieghevole di Samsung si rivelassero vere, l’anno prossimo potremmo finalmente vedere il gadget fatto e finito al Mobile World Congress di Barcellona. Per il momento però toccherà accontentarsi delle vecchie foto di Project V, un prototipo emerso in Rete in questi giorni e che sarebbe dovuto rimanere confinato nei laboratori del gruppo coreano. (Foto: ...

“Finalmente a casa”. Che lusso : Ecco com’è il nuovo appartamento di Chiara Ferragni e Fedez : “Back together in the new house”, di nuovo insieme nella nuova casa: così, su Instagram, Chiara Ferragni commenta la prima foto di famiglia nella nuova casa di Milano. Chiara con in braccio il piccolo Leone e Fedez con la cagnolina Matilda accovacciata sulle sue gambe. Tutti sul divano nell’appartamento che è finalmente pronto ad accoglierli. Dopo un periodo trascorso in hotel, nella lussuosa suite di Palazzo Parigi, è ...

“Ecco cosa faccio”. Il grande ritorno di Salvo Veneziano : dal Grande Fratello al successo. Com’è cambiato in questi anni e cosa combina : La quindicesima edizione del Grande Fratello targato Barbara D’Urso ha chiuso i battenti con la vittoria di Alberto Mazzetti, il Tarzan viterbese, e buoni risultato di ascolto, ma sul reality e i concorrenti continuano a piovere critiche. A parlare è Salvo Veneziano, il pizzaiolo concorrente della prima edizione del reality show, all’epoca condotto da Daria Bignardi. L’ex gieffino ha parlato del reality appena concluso e di ...

Capella Hotel Sentosa - Ecco com’è l’hotel dell’incontro Trump-Kim : Un tempo fortezza sull’oceano, parco giochi e oggi, solo per qualche giorno, centro pulsante della geopolitica mondiale. Sentosa, l’isola al largo di Singapore, ospiterà lo storico summit tra Donald Trump e il dittatore nordcoreano Kim Jong-un, un incontro decisivo per la politica nucleare del piccolo stato asiatico. È il luogo scelto però a essere curioso. Sentosa è un vero parco giochi a cielo aperto, un’isola collegata alla ...

Carlo Cottarelli : “Due libri in valigia e tre notti insonni. Ecco com’è andata la mia avventura” : Domenica 27 maggio, intorno alle 20, nella mia casa a Milano, avevo appena finito di correggere gli esami dei miei studenti alla Bocconi e mi apprestavo a prepararmi qualcosa da mangiare (un piatto di lenticchie, probabilmente) e a mettermi davanti alla tv per vedere la settima puntata della quarta serie di «Breaking Bad» su Netflix. «Breaking Bad»...

Ascolti tv 28 maggio 2018 : Ecco com’è andata la sfida tra i talk : Ascolti tv 28 maggio 2018: ieri sera Cartabianca Speciale visto da 1,5 milioni di spettatori La programmazione di lunedì 28 maggio 2018 si stravolge per la crisi politica italiana e gli Ascolti tv regalano sorprese. Su Rai1 Arabia Saudita – Italia viene vista da 6 milioni 20 mila telespettatori medi, pari al 23,6% di share. […] L'articolo Ascolti tv 28 maggio 2018: ecco com’è andata la sfida tra i talk proviene da Gossip e Tv.

Amici - sorprese e colpi di scena. Ecco com’è andata a finire ieri sera : ieri, sabato 28 Maggio, è andata in onda la quinta puntata del serale di Amici. Sono stati 11 i concorrenti in gara a sfidarsi: la squadra bianca è formata dai cantanti Emma, Irama, Biondo e Zic e di ballerini Luca e Valentina; la squadra blu è composta dai cantanti Einar, Carmen e Matteo e dai ballerini Lauren, Bryan.-- Al termine di una serata ricca di esibizione, dibattiti tra i ragazzi e la giuria ed ovviamente grandi ospiti (come Gino ...

Dal Milan alla… camorra - Reina mette le cose in chiaro : “Ecco com’è andata con gli Esposito” : Pepe Reina ha parlato del Napoli, della sua nuova avventura al Milan e del suo rapporto con gli Esposito, conosciuti tramite Paolo Cannavaro Quattro anni che si chiudono così, sfiorando uno scudetto che per la città di Napoli sarebbe stato un evento da ricordare per anni. Pepe Reina saluta e si prepara a vestire la maglia del Milan, ultima grande avventura della sua carriera prima di dire basta con il calcio giocato. LaPresse/Gerardo Cafaro Il ...

“Ecco com’è cambiato”. Francesco Totti - a un anno dall’addio al calcio lo ritroviamo così : Da quando lo abbiamo visto in lacrime in mezzo al campo, al termine di un Roma-Genoa che segnava la fine della sua lunghissima storia d’amore sul campo con la città eterna, ce lo siamo subito chiesto: ora che ha appeso le scarpette al chiodo, che fine farà Francesco Totti? Da quel giorno in cui lo abbiamo visto in lacrime, un nodo alla gola mentre con il microfono in mano salutava per l’ultima volta i suoi tantissimi tifosi, è ...

Amici - Biondo : Ecco com’è nata la storia con Emma Muscat : Amici 17: Biondo parla della sua storia con Emma Il cantante Biondo è stato eliminato durante l’ultima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi. Il ragazzo, nella scuola, non solo si è dedicato al canto ma ha lasciato spazio anche all’amore. Infatti, proprio ad Amici ha conosciuto Emma Muscat, la cantante di Malta […] L'articolo Amici, Biondo: ecco com’è nata la storia con Emma Muscat proviene da Gossip e Tv.

Ecco com’è Red Hydrogen One - lo smartphone modulare da 1200 euro : (Foto: Marques Brownlee) Era da qualche mese ormai che non si sentiva parlare più di Hydrogen One, lo smartphone della statunitense Red basato su schermo olografico e struttura modulare annunciato ormai quasi un anno fa. Notizie recenti parlavano di ritardi nella produzione e di un’uscita programmata per agosto, ma le prime informazioni sul prodotto vero e proprio emerse da diverso tempo a questa parte sono arrivate in queste ore da The ...