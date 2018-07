EA pubblicherà il prossimo gioco dei creatori di A Way Out

eurogamer

: EA è rimasta colpita dal successo di #AWayOut - Eurogamer_it : EA è rimasta colpita dal successo di #AWayOut - spaziogames : Sarà 'più grande e ambizioso', parola di EA.

(Di martedì 3 luglio 2018) Durante l'EA Play conference il creative officer Patrick Söderland ha affermato che la compagnia è molto colpita dal successo di A Way Out, con il suo milione di copie vendute ed ha aggiunto che lo studio capeggiato da Josef Fares si ingrandirà per lavorare ad un nuovo progetto.Tramite Eurogamer.net Fares ha spiegato la situazione:"Si stiamo con EA, nessun problema. Non mi interessa quale sia il publisher, perché io lavoro sempre allo stesso modo: rispetto i termini economici, ma nessuno deve intromettersi con la mia visione. È davvero importante. Ad Electronic Arts lo sanno e mi stanno supportando alla grande, davvero alla grande."Read more…