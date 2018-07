“È il cittadino dell’anno” Roberto | 18 anni Ecco cosa ha fatto per meritarselo

caffeinamagazine

: Roberto, il «capofamiglia» 18enne che si prende cura dei genitori (invalidi) - Corriere : Roberto, il «capofamiglia» 18enne che si prende cura dei genitori (invalidi) - beppe_grillo : Ogni cittadino dell’UE getta via 40 kg di rifiuti elettronici all’anno. Un modo per riciclare tutto questo material… - jordanufficiale : RT @Davidone74: Roberto, il capofamiglia 18enne che si prende cura dei genitori (ammalati) Il Comune: «Lui, cittadino dell’anno» https://t… -

(Di martedì 3 luglio 2018) “dell’anno”. È questa l’onorificenza cheMolinari, 18appena, si è visto arrivare per posta l’altro giorno. Una lettera con su scritto, appunto, che il Comune in cui vive ha deciso di premiarlo. O meglio, onorarlo con questo titolo. Siamo a Spino d’Adda, paese che conta quasi 7mila anime in provincia di Cremona ma lui,, intervistato dal Corriere della Sera che ha raccontato la sua storia, continua a dire di essere “un ragazzo normale”. Ma ci sarà un motivo perché il Comune l’ha nominatodell’anno? Non è mica un titolo da tutti. E infattiè un ragazzo speciale. Nonostante sia da poco maggiorenne è già un ‘capofamiglia’. La sua situazione familiare non è mai stata facile, con sua madre che soffre di una grave patologia articolare, il padre cardiopatico e la ...