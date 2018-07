eurogamer

È disponibile il Content Update 4.5 di Fortnite: scopriamone insieme i contenuti. #Fortnite

(Di martedì 3 luglio 2018) Nella giornata di oggi Epic Games ha finalmente pubblicato il4.5 di, che introduce numerosi nuoviper entrambe le modalità Battaglia Reale e Salva il Mondo e applica inoltre una molteplicità di correzioni ai bug conosciuti dal team di sviluppo.Tra le principali novità troviamo sicuramente la Pistola a Tamburo, la nuova arma da fuoco per la modalità Battle Royale che come riporta VG24/7 avrà un notevole potere di arresto al netto di una cadenza molto rapida, simile a quella di una mitraglietta. La Pistola a Tamburo avrà inoltre dalla sua un caricatore dalle dimensioni considerevoli, e potrà essere ottenuta dai forzieri e dai distributori automatici o essere trovata per terra come succede analogamente a tutte le altre armi di questa modalità.Per quanto riguarda invece Salva il Mondo, i giocatori avranno a disposizione i nuovi oggetti Fialetta Puzzolente ...