Drones World Tour | il film-concerto dei Muse al cinema il 12 e 13 luglio | un

Muse - il Drones World Tour al cinema solo il 12 e il 13 Luglio. La clip in anteprima mondiale : La clip in anteprima mondiale di Redazione Web / pubblicato 29 minuti fa I Muse portano il loro ambizioso Muse : Drones World Tour nei cinema di tutto il mondo. Grazie a questo evento esclusivo, in ...

In arrivo al cinema il film dei Muse sul Drones World Tour : date - trailer ed elenco sale in Italia : Arriverà a breve al cinema il nuovo film dei Muse sul Tour mondiale Drones World, a supporto dell'album Drones pubblicato nel 2015. Il film-concerto arriverà sul grande schermo in Italia per due giornate esclusive a luglio: sarà possibile vedere Drones World Tour il 12 e il 13 luglio. Il film dei Muse arriva nei cinema Italiani distribuito da Nexo Digital, pertanto l'elenco delle sale cinematografiche dove assistere allo spettacolo è ...