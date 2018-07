Douglas Costa | sospiro di sollievo | torna ad allenarsi

Mondiali 2018 Russia - il Brasile sorride : Douglas Costa rientra in gruppo : Il Brasile sorride, non solo per aver ottenuto la qualificazione ai quarti di finale dei Mondiali , dove affronterà il Belgio, , ma anche per aver ritrovato Douglas Costa. L'ala bianconera aveva dato ...

Mondiali : guai per Brasile - Douglas Costa fermo 20 giorni : L’attaccante brasiliano Douglas Costa rischia di essere escluso dai Mondiali in Russia a causa di un problema alla coscia. Lo riportano i media russi. Secondo il parere dei medici, le tempistiche di guarigione per l’esterno della Juventus si aggirano tra i quindici e i venti giorni, il che mette in discussione un suo ritorno in campo durante i Mondiali. Il ct del Brasile Tite ha già annunciato che Douglas Costa non giocherà ...

Mondiali Russia 2018 - allarme rosso per il Brasile : Douglas Costa rischia di aver già concluso la rassegna iridata : L’esterno offensivo verdeoro ha riportato un problema alla coscia che potrebbe avergli fatto concludere anzitempo il Mondiale in Russia Brutte notizie per Tite, il commissario tecnico del Brasile potrebbe fare a meno di Douglas Costa per il resto dei Mondiali di Russia 2018. L’esterno offensivo di proprietà della Juventus, infatti, ha riportato dopo il match contro la Costa Rica una problema alla coscia, che lo obbligherà a rimanere ...

Infortunio Douglas Costa - tegola Brasile : si ferma il calciatore della Juventus : “Al termine della partita di ieri, Douglas ha lamentato un dolore alla parte posteriore della coscia destra. Gli esami effettuati hanno rivelato una piccola lesione muscolare. Il giocatore non viaggerà con la squadra per la prossima partita, resterà a Sochi per lavorare al fine di recuperare il prima possibile”. Infortunio dunque per il calciatore della Juventus Douglas Costa che salterà sicuramente la gara contro la Serbia ma a rischio è ...

