Donald Trump vedrà Giuseppe Conte | gli chiederà di fare uscire l' Italia dall' Ue | come con

Donald Trump si congratula con Andres Manuel Lopez Obrador : Vittoria netta del presidente Obrador, leader del movimento di sinistra Morena. Amlo (è il nome dato dai militanti) ha invitato “alla

General Motors vs. Donald Trump : il gigante dell'auto Usa si ribella ai dazi : New York - General Motors contro Donald Trump. O meglio, contro i dazi di America First. La principale casa automobilistica americana ha avvertito

Lo scherzo telefonico a Trump : un comico si finge senatore e The Donald ci casca : "Congratulazioni, siamo fieri di te e di come stai lavorando". A pronunciare queste parole è Donald Trump che crede di parlare a telefono con il senatore del New Jersey Robert Menendez. In realtà dall'...

Lo scherzo telefonico a Trump : un comico si finge senatore e The Donald ci casca : Lo scherzo telefonico a Trump: un comico si finge senatore e The Donald ci casca E’ polemica sul sistema di sicurezza della Casa Bianca: a John Melendez è bastato chiamare il centralino per mettersi in contatto con il presidente Continua a leggere L'articolo Lo scherzo telefonico a Trump: un comico si finge senatore e The Donald ci casca proviene da NewsGo.

«Pronto Donald?» - lo scherzo telefonico del comico a Trump - che ci casca - : Dovrebbe essere tra le persone più protette al mondo e invece basta alzare la cornetta, digitare il numero della Casa Bianca, spacciarsi per un nome importante per farsi richiamare dal presidente Donald Trump in persona. Almeno così è successo al ...

'Pronto Donald?' - lo scherzo telefonico del comico a Trump : Il presidente degli Stati Uniti, tra le persone più protette al mondo, vittima di uno scherzo telefonico. È accaduto a Donald Trump e a bordo dell'Air Force One lo scorso mercoledì di ritorno a Washington da un comizio in North Dakota. Il comico John Melendez, ...

'Pronto Donald?' - comico si spaccia per senatore e Trump ci casca : ecco lo scherzo telefonico al presidente : Il presidente degli Stati Uniti, tra le persone più protette al mondo, vittima di uno scherzo telefonico. È accaduto a Donald Trump e a bordo dell'Air Force One lo scorso mercoledì di ritorno a Washington da un comizio in North Dakota. Il comico John Melendez, ...

Susan Sarandon - arrestata durante le proteste contro Donald Trump : Susan Sarandon è stata arrestata e poi rilasciata dopo una manifestazione a Washington contro il Presidente Donald Trump e la sua politica nei confronti degli immigrati. La protagonista di Thelma & ...

Usa - Donald Trump riceverà il premier Conte alla Casa Bianca il 30 luglio : Usa, Donald Trump riceverà il premier Conte alla Casa Bianca il 30 luglio Usa, Donald Trump riceverà il premier Conte alla Casa Bianca il 30 luglio Continua a leggere L'articolo Usa, Donald Trump riceverà il premier Conte alla Casa Bianca il 30 luglio proviene da NewsGo.

Vladimir e Donald si incontreranno : vertice Putin-Trump a Helsinki il 16 luglio : Lo hanno comunicato in simultanea sia la Casa Bianca che il Cremlino: Vladimir e Donald hanno deciso che si incontreranno e la data sarà il 16 luglio prossimo. Putin e Trump quindi si vedranno a ...

Donald Trump e Vladimir Putin si incontreranno il 16 luglio a Helsinki - in Finlandia : La Casa Bianca ha detto che il presidente statunitense Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin si incontreranno il 16 luglio a Helsinki, in Finlandia. A Helsinki si incontrarono anche George H. W. Bush e il presidente sovietico Mikhail Gorbachev The post Donald Trump e Vladimir Putin si incontreranno il 16 luglio a Helsinki, in Finlandia appeared first on Il Post.

Donald Trump e Vladimir Putin si incontreranno a Helsinki il 16 luglio : Il summit fra Donald Trump e Vladimir Putin si terrà a Helsinki il prossimo 16 luglio. Lo fa sapere la Casa Bianca in una nota. La notizia è stata data in contemporanea anche dal Cremlino.Secondo la nota diffusa a Washington, i due leader "discuteranno delle relazioni tra Usa e Russia e di un ventaglio di questioni di sicurezza nazionale".

Conte incontrerà Donald Trump il 30 luglio : ...

Donald Trump invita Giuseppe Conte alla Casa Bianca il prossimo 30 luglio : Donald Trump invita Giuseppe Conte alla Casa Bianca il prossimo 30 luglio Una nota della Casa Bianca, seguita da quella di Palazzo Chigi, ha confermato la data della visita del presidente del Consiglio italiano a Washington già più volte preannunciata. Intanto dalla sua visita ufficiale negli Usa parla la presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati: […] L'articolo Donald Trump invita Giuseppe Conte alla Casa Bianca il prossimo 30 ...